Fútbol El Zaragoza cierra filas y pone en duda a los jugadores en el juicio por el presunto amaño con el Levante La segunda jornada del proceso estuvo marcada por la declración de los exdirectivos del club aragonés

El inicio de los interrogatorios a la antigua y actual directiva del Real Zaragoza marcó este miércoles la segunda jornada del juicio por el posible amaño del partido Levante-Zaragoza de mayo de 2011 en la Ciudad de la Justicia de Valencia con la presencia de los 42 acusados, 36 de ellos futbolistas -algunos en activo- y el rechazo del juez a resolver –al menos hasta la sentencia- la petición de la defensa que exigía anular el proceso.

El expresidente del club aragonés, Agapito Iglesias, los dos exdirectivos Francisco Checa y Javier Porquera, así como el actual vicepresidente del Zaragoza, Fernando Sáinz de Varanda, como representante del mismo al estar acusado como persona jurídica, testificaron ante el juez sin admitir las preguntas de las acusaciones populares, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y el Deportivo de La Coruña, que bajó a Segunda a raíz del resultado del encuentro que se investiga.

Todos ellos cerraron filas en sus versiones hacia la actuación del Zaragoza y utilizaron como punto de referencia el documento sobre la supuesta prima en efectivo que el club aragonés pagó a sus jugadores por conseguir la permanencia en Primera. Un escrito que firmó el 23 de mayo de 2011 Gabriel Fernández Arenas, entonces capitán del equipo, dos días después del partido con el Levante, en el que confirmaba y aceptaba, en nombre de toda la plantilla, más de 700.000 euros que los jugadores niegan haber recibido. De hecho, los recibís aportados a la causa no están firmados.

Porquera, antiguo director financiero de la entidad, fue el encargado de confeccionar esos recibís individuales para «tener documentados todos los movimientos económicos», pero desconoce si los firmaron porque no se los devolvieron, a pesar de que en esa época se preparaba ya la documentación para el concurso de acreedores en el que terminó envuelta la entidad. Del mismo modo, explicó ante el juez que desconoce cuándo y quién hizo entrega de esas sumas en efectivo a los deportistas.

La idea del recibí conjunto – firmado por el capitán del equipo en representación de la plantilla- surge, según Porquera, ante la situación «poco ortodoxa» del club en un tiempo en el que además -estando a final de temporada- algunos jugadores finalizaban su contrato.

El expropietario del Zaragoza, Agapito Iglesias, argumenta que, para incentivar al equipo, los capitanes y el cuerpo técnico negociaban -mediante acuerdos verbales- primas «grupales especiales» por ganar o empatar partidos que se transferían a los jugadores cada lunes. Mil euros por empate, tres mil por ganar y seis mil si se ganaban dos partidos seguidos, hasta llegar a los nueve mil. Por ello no vio nada extraño en que se pactara un ingreso especial por conseguir la permanencia, que asegura que no se negoció hasta la última semana tras ganar contra el Español.

Las distintas versiones ofrecidas ante el juez este miércoles coinciden en que el club, en una situación económica crítica que terminó en concurso de acreedores, no había pagado a los jugadores en los últimos meses y ante la falta de confianza de estos, se pactó con la directiva pagar la prima antes del partido y, en caso de que no se ganara, el equipo las devolvería a las arcas del Zaragoza. Incentivos que a lo largo de la temporada se fueron pagando por transferencia pero que, en cambio, en esta ocasión se pagaron en efectivo. El actual vicepresidente del Zaragoza asegura que se mostró sorprendido ante esta situación y preguntó a otros equipos que le tranquilizaron explicándole que en el fútbol es normal pagar con un sobre por «hechos concretos».

Sin embargo, ninguno de ellos supo explicar en su declaración porqué los deportistas aseguran que no recibieron esas cantidades, al tiempo que afirmaron no tener constancia de que se retornaran a las arcas del club, como dicen algunos miembros de la antigua plantilla. «El club desconoce lo que ocurre con ese dinero a partir de ese momento» y «no hay rastro de que ese dinero regresara al mismo», dijo Sáinz de Varanda.

El expresidente del Zaragoza, Agapito Iglesia, entrando a los juzgados - MIKEL PONCE

Días antes del partido se transfiere -esta vez a través de la nómina- otra prima -965.000 euros en total- que Sáinz de Varanda califica de «bonus», solo para algunos jugadores y algunos miembros del cuerpo técnico – recibieron alrededor de 90 mil euros más que sus compañeros- con los que se había pactado previamente de forma puntual «porque había un acuerdo especial con ellos». De hecho, el expropietario del club aragonés incluso defiende que incluía solo a «determinados jugadores» para motivarlos, ya que eran los que llevaban el peso del equipo y el Zaragoza «se jugaba la vida» en ese encuentro.

Estos últimos son los pagos -dos transferencias- que la Fiscalía Anticorrupción añade en su escrito de acusación como el dinero que los jugadores del Zaragoza sacaron del banco -el 17 y el 19 de mayo- para supuestamente dárselo en efectivo a los del Levante para que se dejasen perder y asegurasen al equipo maño la permanencia en Primera división.

Iglesias coincide con los dos exdirectivos acusados y asegura que no se reunió con nadie. Dejó este asunto, «como era habitual», en manos de Antonio Prieto, -exdirector técnico también en el banquillo-, y los trámites se hicieron a través de la secretaría técnica. Asimismo ha reconocido que autorizó un montante cercano al millón de euros para ambas operaciones, aunque asegura que no sabe porque unas se pagaron en efectivo y otras se adjuntaron a las nóminas, al igual que afirma desconocer porque los jugadores niegan haber recibido el primer pago.

El expresidente del equipo se limitó a decir en la vista que el Zaragoza ha hecho bien su trabajo y que «lo que se haya hecho con ese dinero» no es problema del club. El exdirector financiero, Javier Porquera, asegura que las instrucciones de Iglesias fueron «claras y concisas» respecto al pago en efectivo y el doble ingreso. Una fórmula que no era la habitual, «lo cual no quiere decir que no fuera legal» ni que no se hubiera hecho con anterioridad: «me limité a cumplir las indicaciones recibidas».

No obstante, el otro exdirectivo del club acusado, Francisco Checa, en la entidad desde 1979, asegura que no supo que se habían pagado esas primas hasta que se tuvieron que presentar en Hacienda las declaraciones complementarias ante el concurso de acreedores.

Los 42 acusados en el juicio por el presunto amaño del Levante-Zaragoza de 2011 - MIKEL PONCE

Los letrados de la acusación cargaban el martes contra Javier Tebas, presidente de La Liga, por «traicionar el secreto profesional como abogado» al interponer la denuncia que dio pie al proceso, basándose en información de uno de sus clientes, jugador del club aragonés. Del mismo modo, el magistrado ha incidido en que Tebas deberá aclarar en su comparecencia cuál fue su fuente de la información. Así, el proceso seguirá su curso previsto.

El titular del juzgado de instrucción número 7 de Valencia no admite la comparecencia de los testigos propuestos por el Zaragoza –acusado como persona jurídica- y de la Liga, aunque sí acepta las pruebas documentales aportadas por la patronal del fútbol, entre ellas el informe estadístico de la Liga que las defensas querían impugnar y calificaron de documento «fabricado».

Este dossier recoge el número de jugadas y ocasiones perdidas para sustentar la tesis de la acusación de que se pactó el resultado de aquel partido el 21 de mayo de 2011. En este documento se constata, por ejemplo, que fue el encuentro con menos tiros a puerta por parte del Levante de toda la temporada, con solo dos intentos de marcar al equipo contrario y que la primera ocasión llegó en el minuto 34.

Asimismo, el juez exime de asistir al juicio a los acusados, tal y como pedían sus letrados, alegando consecuencias negativas en su esfera personal y profesional. Se autoriza la ausencia de los acusados excepto en su declaración, en los careos con testigos, en la formulación de las cuestiones definitivas y en el derecho a la última palabra. El titular apuntó que se trata de una «cuestión compleja y no específicamente regulada en el ordenamiento» pero tuvo en cuenta en su decisión «la postura favorable de la Fiscalía».