Política Ximo Puig: «No hay ninguna dictadura de izquierdas» El presidente de la Generalitat responde a la líder del PPCV sobre su apoyo a los presos políticos de Cuba o Venezuela y la crítica a la falta de libertades en China

Entre peticiones de adelanto electoral y críticas al apoyo del Consell a entidades independentistas a través de ayudas públicas -sobre las cuales Ximo Puig ha eludido responder-, la portavoz del PP, Isabel Bonig, ha aprovechado una de sus intervenciones en la sesión de control al presidente de la Generalitat para solidarizarse con los disidentes de algunos países.

«Como no lo va a hacer ni Sánchez ni ustedes», ha espetado a Puig, «lo va a hacer el PP»: «Nuestro apoyo a la disidencia cubana, a los presos políticos que están encarcelados en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua», ha señalado Bonig, censurando igualmente «la falta de libertades en China». «Y tambien nuestra solidaridad y apoyo a los homosexuales encarcelados en prisiones cubanas por su condición sexual», ha proseguido. «Nosotros rechazamos todo tipo de dictaduras, las de izquierdas y las de derechas», ha afirmado la presidenta de los populares valencianos.

La réplica de Puig, sin embargo, no ha estado exenta de polémica. «No hay ninguna dictadura de izquierdas», ha repetido hasta en dos ocasiones. «¿Sabe lo que pasa? Que para mí China no es un país de izquierdas. Por tanto, no es una dictadura de izquierdas», ha señalado, entre aplausos de su bancada y sorpresa en las filas de la oposición.