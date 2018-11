Los valencianos han pagado 340 millones de euros por el impuesto de las hipotecas en cuatro años

El cambio legislativo anunciado este miércoles por el Gobierno obligará a la banca a abonar 340 millones de euros por el conocido como impuesto de las hipotecas en la Comunidad Valenciana.

Los ciudadanos de la Comunidad Valenciana pagan el tipo más alto del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), el 1,5 por ciento, desde que el Consell del Partido Popular elevó la tributación en agosto de 2013, dentro del paquete de medidas aprobadas por el Ejecutivo que presidía Alberto Fabra para reducir el déficit público.

El actual Gobierno, formado por el PSPV y Compromís, con el apoyo parlamentario de Podemos, no ha reducido el tipo que se paga por el impuesto que grava la constitución de hipotecas en más de tres años de legislatura. Tampoco los grupos de la oposición, PP y Ciudadanos, han reclamado una reducción del tipo, que en autonomías como Madrid o Canarias es del 0,75 por ciento. En La Rioja se aplica el uno por ciento y en Baleares el 1,2%. En el resto de regiones de régimen común el tipo es, al igual que en la Comunidad Valenciana, del 1,5%.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta mañana que el Gobierno aprobará de inmediato un real decreto Ley que modificará el artículo 29 de la Ley que regula el impuesto de transmisiones patrimoniales y el conocido como impuesto de las hipotecas para que "nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero".

De acuerdo con fuentes oficiales de la Conselleria de Hacienda, desde octubre de 2014 hasta la fecha se han registrado un total de 154.523 autoliquidaciones del AJD (en los casos de escrituras para la constitución de responsabilidad hipotecaria por la concesión de préstamos).

El importe recaudado suma 340 millones, que se habrían reclamado a los bancos en el caso de que el fallo del Tribunal Supremo conocido este martes hubiera sido distinto.

🔴 Ens sumem a la concentració convocada per la @PAH_Valencia este divendres a les 19 hores davant el TSJCV per a reclamar una Justícia al servei de les persones, una reivindicació que estem treballant per fer-la extensiva a tota la societat civil. pic.twitter.com/3TF8em7oem