No te quedes en casa

Tomando un café en una terraza, conversaban en la mesa de al lado sobre las próximas elecciones y una persona le decía a la otra que no creía que fuera a votar, que le daba igual qué ladrón gobernara esta vez. Suena duro, pero solo hay que ver las portadas de los periódicos, día tras día, para entender esa actitud.

Hay mucha gente con la intención de quedarse en casa tanto el 28 de abril como el 26 de mayo, porque siguen notando un distanciamiento tan grande con quienes deberían representarles, que ni se sienten representados ni valoran perder tiempo de un domingo de campo o playa.

Yo entré en política porque no encontraba una papeleta con la que me sintiera identificado. Una elección personal que no tiene mayor mérito ni está obligado a seguir nadie. Pero no hacer falta hacerse político para cambiar la política, también se puede hacer ejerciendo tu voto cuando se abren las urnas, pero nunca quedándose en casa.

Quizás el cambio no ha podido llegar en esta legislatura, pero sí podría verse en la próxima si vamos hasta nuestro colegio electoral y confiamos en personas que estén decididas a realizar ese cambio. No es imposible. En Andalucía, donde parecía más difícil, ya ha empezado. No nos demos por vencidos.

Desde la oposición se trabaja con ahínco, se adquiere experiencia, pero los logros son limitados. Ya es hora de que aquellos y aquellas que llevan toda la vida gobernando mal nuestros pueblos y ciudades se sienten en el banquillo de pensar, o de los acusados, en algunos casos.

Necesitamos que gente con ilusión por hacer la cosas bien gobierne nuestras instituciones y esos no son ni los que huelen a política rancia, ni los que quieren romperlo todo a patadas y menos todavía los que quieren devolvernos a los tiempos del blanco y negro. Mientras que unos superan su adicción a la dictadura buscando nuevos amigos entre viejos terroristas, otros quieren que vayamos por la calle al más puro estilo Western.

Yo quiero cosas mucho más mundanas, como que mi pueblo esté limpio, que dé gusto vivir en él, que el tráfico no sea una locura, ver vida en sus calles llenas de prósperos comercios y que todos disfrutemos de oportunidades. Cosas sencillas que no se consiguen quedándose en casa en las próximas elecciones.