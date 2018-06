Operación Alquería El Gobierno critica el operativo para la detención del presidente de la Diputación de Valencia El delegado del Ejecutivo no comparte los registros a los domicilios y lamenta el «daño» provocado a Jorge Rodríguez

Un estreno en el cargo controvertido. El recién nombrado delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha criticado este viernes el "daño anticipado importante" que se hace a la persona y su entorno más próximo en el caso de la detención de Jorge Rodríguez y los registros domiciliarios practicados en la operación Alquería.

Fulgencio se ha pronunciado así al ser preguntado por las actuaciones llevadas a cabo sobre el presidente de la Diputación y alcalde de Ontinyent y otras cinco personas, que fueron detenidos y posteriormente quedaron en libertad pero investigados por malversación y prevaricación en una causa declarada secreta por un juzgado de Valencia.

Tras reunirse con el secretario general de Podem, Antonio Estañ, y la diputada en el Congreso de esta formación Ángela Ballester, Fulgencio ha señalado a los periodistas que desde el respeto a las decisiones adoptadas, que solo conoce la autoridad judicial, se muestra "no partidario" de la "anticipación de penas" ya que se ha hecho "un daño importante", como en otros casos, a la persona y su entorno.

"Todo no debe ser posible en este ámbito; espero que de la posibilidad de ser llamado a declarar no hayamos pasado a una situación en la que uno se encuentra privado de libertad, con registros no solo de las dependencias oficiales, que me parecerían siempre oportunas, pero con los datos que tenemos no llego a comprender el alcance de determinadas medidas como los registros domiciliarios", ha incidido.

"Lo comprenderemos" cuando se conozcan las diligencias aún secretas, según Fulgencio, quien ha insistido en la situación de "desasosiego" que crea ver en esas situaciones a "las personas a las que aprecias mucho" que, si han tomado decisiones no acertadas y no respaldadas por el derecho, deben tener el reproche jurídico correspondiente pero "no una anticipación mediática como la que Jorge y otros compañeros sufrieron ayer".

Ha reiterado que, desde el respeto, no comparte "esa forma de hacer" en unas decisiones que no se sabe en qué están motivadas y si las actuaciones secretas corresponden a la gravedad de la puesta en marcha del dispositivo sobre los seis detenidos tanto en Valencia como en Ontinyent.