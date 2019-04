Elecciones valencianas 2019 Emoción, juramentos y unidad del PPCV en el mitin de cierre de Pablo Casado en Valencia Isabel Bonig jura ante Casado que presidirá la Generalitat y que el PPCV le llevará a la Moncloa

Con más de una hora de retraso llegaba Pablo Casado al mitin de cierre de su campaña en Valencia en el mediodía de este viernes. Alrededor de 400 de personas esperaban pacientemente en Marina Beach Club en un soleado día primaveral en el entorno de la playa. El evento se anunciaba prácticamente a última hora, ya que la previsión inicial era que el líder del PP celebrara un acto en los Tinglados del Puerto esta tarde (que se mantiene), al que se pretendía reunir a unas 3.000 personas.

Casado ha prometido en su discurso, «casi como valenciano», atender los intereses de la Comunidad como son las infraestructuras, la financiación autonómica, el agua, el campo, la industria o la innovación. Y también defender las señas de identidad. «No voy a permitir que nadie me llame apéndice de los Països Catalans. Cuando yo sea presidente, Valencia no va a ser catalana porque tiene historia, tradiciones, cultura, patrimonio y lengua propia. No puede ser el anexo de nada imaginario y suicida para la concordia», ha manifestado.

Momentos previos han tomado la palabra las candidatas a la alcaldía de Valencia, la Generalitat y el Congreso por Valencia María José Catalá, Isabel Bonig y Belén Hoyo respectivamente. Catalá ha dedicado buena parte de su intervención a Bonig, con quien ha formado tándem a lo largo de toda la campaña. Una imagen que no deja de ser llamativa ya que en su momento se apuntaba a la intención de Catalá de presidir el PP valenciano. Sus palabras hoy tampoco han pasado desapercibidas. «Isabel, ya has hecho historia en el partido y ahora la harás en la Generalitat. Estoy muy feliz de haber llegado hasta aquí contigo. Juntas siempre somos mejores», ha enfatizado, reivindicando la unidad.

ROBER SOLSONA

Posteriormente ha tomado la palabra la líder del PPCV para reiterar las promesas del partido si gobierna y para realizar «un juramento»: «Voy a ser la primera mujer presidenta de la Generalitat y el PPCV volverá a llevar a la Moncloa a un presidente del PP, como siempre hemos hecho».

Su alocución se ha visto interrumpida por la emoción al asegurar que el partido ha pasado momentos «muy difíciles». «Asumimos errores y pedimos perdón, pero nunca lo haremos por ser del PP. Nuestros adversarios nos daban por muertos y nos han subestimado, pero llegamos con energías renovadas e ilusión a las urnas», ha señalado.

Ha hecho referencia igualmente a Catalá. «Vas a ser la mejor alcaldesa de Valencia, que mira que es difícil», ha comentado, recordando a Rita Barberá.

La anécdota del acto ha sido una avioneta que ha pasado con el cartel «Vota PP» mientras hablaba Bonig y que se ha podido ver a través de las paredes acristaladas del local. «El futuro llega por el cielo», ha afirmado la dirigente popular.