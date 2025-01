Coronavirus Valencia en directo: nuevos rebrotes de Covid-19 en el hospital de Manises, Sagunto y Rótova

La Comunidad Valenciana ha registrado desde el final del estado de alarma un total de 31 rebrotes de coronavirus que suman 336 contagidos. Ocho de ellos afectan a más de diez personas, y el más numeroso es el de Gandia , con 84 positivos por Covid-19, aunque desde el pasado martes no se confirman nuevos casos por parte de la Conselleria de Sanidad.

La organización devolverá el importe de las entradas a todas aquellas personas que ya las hubieran adquirido.

Además del foco en el centro sanitario, la provincia de Valencia suma este jueves dos brotes en la capital del Turia, ambos relacionados con el «ámbito social», que suman diez afectados. Sagunto , con tres contagiados en una empresa, y Rótova , con cuatro positivos, completan el listado.

«Cerrar locales, como confinar personas, es lo más fácil, pero no es la mejor decisión en estos momentos ni va a dar un vuelco a las cifras de contagio».

La Generalitat comunica este jueves nuevos focos en el hospital de Manises, Valencia capital, Sagunto y Rótova mientras eleva la cifra de afectados en el de Xirivella.

Teledeporte estrena este jueves a las 22.05 horas la producción impulsada por el Proyecto FER.

Los casos positivos de coronavirus en la Comunidad Valenciana vuelven a dispararse con aumentos diarios similares a los de finales del mes de abril. Así, el Ministerio de Sanidad ha notificado este jueves 86 nuevos contagios de Covid-19 que elevan la cifra total desde que comenzó la pandemia hasta los 12.325 casos (33 de ellos diagnosticados este miércoles).

Un total de 252.642 trabajadores han recuperado la actividad después de un expediente de regulación de empleo (ERTE) en la Comunitat Valenciana, lo que supone el 59,3 % del total de los afectados por esta medida. Estos datos hacen referencia al periodo correspondiente entre el 12 de marzo y el 22 de julio de 2020 y afectan mayoritariamente al sector servicios y la industria seguidos por la construcción.

El Gobierno autonómico aprobará deducciones en el IRPF para 200.000 trabajadores con rentas bajas.

La Generalitat aprobará próximamente deducciones fiscales para los valencianos afectados por ERTE y para las donaciones destinadas a investigación o a minimizar el impacto de la pandemia, junto al plan de turismo 2020-2025 consensuado con el sector para posicionar la Comunitat Valenciana como destino seguro.

La Generalitat Valenciana aprueba este viernes un decreto con el régimen de sanciones por incumplir la normativa sanitaria ante el Covid-19.

Consulte aquí la última hora de los focos de Covid-19 por municipios.

El Ayuntamiento refuerza las medidas de control en las zonas de Benimaclet-Mestalla, Jesús-Patraix y La Saïdia .

Sanidad extiende el llamamiento a todas las personas que estuvieron en el local entre el 10 y el 16 de julio.

La Generalitat Valenciana ha elaborado un listado de productos que han sido expresamente notificados como no conformes por fuentes oficiales.

El buque fletado por su Gobierno de Alicante a Orán es el primero que sale desde la península hacia el país magrebí desde marzo.

El Ayuntamiento de La Pobla de Benifassà pide extremar las precauciones tras no haber contabilizado positivos desde el inicio de la pandemia del coronavirus.

El decreto que tiene previsto aprobar este viernes el Gobierno valenciano para regular las sanciones por incumplir las normas de prevención ante el coronavirus contempla multas que van desde los sesenta euros para los casos leves hasta los 600.000 euros en el caso de las infracciones muy graves. Entre ellas, la Generalitat pone el foco en el ocio nocturno (uno de los orígenes de los rebrotes del Covid-19 en la región) y sancionará con especial dureza a los locales que no respeten las limitaciones de aforo y las distancias de seguridad entre mesas, así como aquellos que no desinfecten adecuadamente sus instalaciones. Mientras, el decreto prevé multas de entre sesenta y cien euros por no llevar la mascarilla obligatoria.

Los casos activos de coronavirus en la Comunidad Valenciana han aumentado un ocho por ciento en apenas una semana al pasar de los 299 a los 546 que notificó este miércoles la Generalitat. Este dato supone un 2,75% del total de positivos declarados desde que comenzó la pandemia del Covid-19. Con todo, la cifra de hospitalizados (con 59 ingresados) se mantiene estable mientras que la de los pacientes que se encuentran en la UCI sube ligeramente hasta las nueve personas.

Sanidad realiza pruebas masivas en Gandía, Peñíscola y Santa Pola ante el temor de una oleada de contagios.

El foco del centro sanitario afecta a tres enfermeras y una doctora del servicio de Urgencias.

La incidencia acumulada del Covid-19 en las dos últimas semana se sitúa en el nivel más alto desde el finales del estado de alarma aunque es tres veces inferior a la media nacional.