Junqueras advierte a Sánchez: o un referéndum o tendrá otro 1-O Torra llama a «encender pacíficamente» las calles de Cataluña en las próximas semanas y meses

D. TERCERO

«Mientras la sociedad catalana siga exigiendo de manera creciente y resilente que hay que votar, la negativa del Estado solo podría acabar generando las condiciones para un nuevo 1-O. El acuerdo es siempre mejor». Con estas palabras, Oriol Junqueras, líder de ERC y en prisión preventiva acusado por el Tribunal Supremo de rebelión y malversación, advirtió ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a todo el PSOE, que acepten la celebración de un referéndum secesionista en Cataluña y, a la vez, la Justicia declare a los procesados en la causa del procés libres de toda condenda.

Junqueras -en un artículo publicado este domingo en El Punt Avui- reprendió a Sánchez al considerar que el Gobierno socialista no se ha movido y, por lo tanto, desde el punto de vista de ERC, sigue la línea inmovilista del Ejecutivo de Mariano Rajoy: «Si el Gobierno español mantiene el rechazo frontal no ya a pactar un referéndum, sino a hablar sobre esta opción, emprende un camino que no tiene salida».

La propuesta de Junqueras se basa en que, según su apreciación, «el independentismo sigue fuerte, todos los datos demoscópicos lo corroboran» y «las movilizaciones ciudadanas, también».

Paralelamente, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, hizo este sábado por la noche un llamamiento a todos los catalanes para «encender pacíficamente, democráticamente, no violentamente» Cataluña en las próximas semanas y meses, porque «no podemos renunciar a la libertad» ni «ser menos que cualquier otro ciudadano europeo».

En un acto en Santa Coloma de Farners (Gerona), Torra insistió en la idea de «iniciar» una marcha «por nuestros derechos civiles, sociales y nacionales», informa Efe, aunque la semana pasada la portavoz de la Generalitat aclaró que esta «marcha» que anuncia repetidamente el presidente autonómico es una metáfora que no tiene que hacerse realidad en una «marcha» un día concreto.

ERC remodela su dirección

Por otro lado, fuentes oficiales de ERC confirmaron ayer a ABC que hoy está previsto que se remodele la dirección del partido, con el objetivo de reorganizar una formación que, en comparación con el PDECat (o su derivado) y la CUP, ha sufrido más desgaste tras el embate contra el Estado de Derecho que supuso el 1-O. Está previsto que se «refuercen» algunas áreas de la ejecutiva con la incorporación de «nuevas mujeres» y se asuman funciones temporales que ahora corresponden a imputados en la causa del procés.