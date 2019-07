La Caixa concede 9,2 millones de euros en becas a 77 estudiantes de doctorado El programa está dirigido a jóvenes que quieran investigar en los campos de la tecnología, la ingeniería, la física, las matemáticas y las ciencias de la salud

La Fundación bancaria 'La Caixa' ha concedido este viernes 77 becas con un coste medio de 120.000 euros para futuros estudiantes de doctorado, con un valor total de 9.240.000 euros. Se trata de la segunda convocatoria del programa de becas de doctorado INPhINIT, que otorga 57 ayudas a jóvenes investigadores de todas las nacionalidades, y la sexta del programa de doctorado en universidades y centros de investigación españoles, que concede 20 becas.

El objetivo de éstas, que tienen una duración máxima de tres años, es incorporar a estudiantes nacionales e internacionales en las universidad y centros de referencia del país, informa Efe. La entrega de los diplomas acreditativos de las 77 becas, a las que se presentaron 1.178 solicitudes, se ha oficializado este viernes en el CosmoCaixa de Barcelona. El director general de la Fundación Bancaria 'La Caixa', Jaume Giró, ha felicitado a los premiados y ha señalado que la investigación es uno de los tres pilares fundamentales de actuación de la entidad.

En la misma línea, el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, ha subrayado que la labor de 'La Caixa' «va en la línea europea» y ha insistido en que «es fundamental que las empresas tengan doctores, de forma que el conocimiento y la innovación entre en el mundo empresarial». Pingarrón ha destacado la colaboración público-privada de la iniciativa y ha trasladado el compromiso del Ministerio de Ciencia e Innovación en programas como éste.

A su vez, el exbecario de la beca en 2011 César de la Fuente la ha calificado como «una de las mejores del mundo», dado que facilitará la búsqueda, en caso de no haberla encontrado, de la pasión que realmente llenaráa los becados. De la Fuente ha recalcado «el privilegio de obtener una distinción como ésta» y la «responsabilidad de aprovecharla para mejorar y cambiar el mundo».

El programa INPhINIT, cofinanciado por la Comisión Europea, está dirigido a jóvenes de todas las nacionalidades que quieran investigar en los campos de la tecnología, la ingeniería, la física, las matemáticas y las ciencias de la salud y de la vida. Uno de los 57 seleccionados es el físico argentino David Oks, nacido en Washington (Estados Unidos) en 1993 y licenciado en la Universidad de Buenos Aires. Después de trabajar durante un tiempo en Lión (Francia), actualmente cursa su doctorado en matemáticas aplicadas en el Barcelona Supercomputing Center, realizando simulaciones computacionales de los tejidos de órganos cardiovasculares y respiratorios.

De Alicante a Madrid

«Además de ser mi única vía de financiación, si no fuera por la beca no hubiera podido participar en mi proyecto, ni habría conocido una red de profesionales como la que he encontrado en Barcelona», ha celebrado Oks. Por otro lado, a través del programa para investigadores españoles se han seleccionado a diez hombres y diez mujeres de 11 provincias distintas, con una edad media de 26 años, que cursaran sus doctorados en 16 universidades y centros de investigación. 'La Caixa' inició su programa de becas en 1982 y, tras 37 años, su Asociación de Becarios se ha convertido en una red social y profesional numerosa que organiza actividades de 'networking'.