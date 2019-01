La conductora del Trambesòs que chocó en Sant Adrià perdió el conocimiento La caja negra del tren accidentado confirma que el convoy no llegó a sufrir ninguna avería mecánica ni de frenado

D. C.

El choque de un tranvía del Trambesòs al final de línea en Sant Adrià de Besòs (Barcelona) el pasado 2 de enero que dejó cuatro heridos se produjo muy probablemente a un desvanecimiento de la conductora, según ha informado Betevé y han confirmado fuentes de la empresa TRAM a partir de la investigación interna.

Así, se cree que la conductora, que fue la persona que quedó herida de mayor gravedad tras el accidente y que ya ha sido dada de alta del hospital, perdió el conocimiento en el momento final de la frenada, por lo que colisionó al final de la línea de la T4 y la T6. Todo ello, lo constata el informe preliminar técnico hecho con la información de la caja negra del tranvía, en la que se confirma que el convoy no llegó a sufrir ninguna avería mecánica ni de frenado.

El informe, que ha sido remitido a la policía local de Sant Adrià de Besòs, que está instruyendo el atestado del accidente, constata que todos los sistemas funcionaron y que el siniestro se debió a "un factor humano", aunque será el atestado policial el que finalmente certifique la causa, según Efe.

El choque contra el poste final de la parada de la línea T4 provocó el descarrilamiento del tranvía y la interrupción del servicio durante varias horas en las líneas T4 y T6. Las cámaras que lleva incorporadas el tranvía no han captado el posible desmayo de la conductora, que sufrió heridas graves aunque y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

Sin tiempo para activar el aviso

El informe también concluye que la conductora no tuvo tiempo de activar el sistema de 'hombre muerto', que es un botón que los conductores de trenes tienen que apretar cada 12 segundos -para que no se detenga el convoy- para certificar que están conduciendo. Según el informe, este sistema de seguridad no se activó porque la conductora habría sufrido la pérdida de conocimiento en los segundos antes de llegar al final de la parada.