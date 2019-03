Afectaciones de movilidad por el paso de la «Vuelta a Cataluña» por Barcelona La Guardia Urbana realizará cortes en varias calles de la zona de Sants y en la montaña de Montjuïc

ABC Barcelona Actualizado: 29/03/2019 13:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La 99ª vuelta ciclista a Cataluña volverá a decidirse en Barcelona, concretamente en la zona de Sants-Montjuïc, por donde discurren este domingo los últimos kilómetros de los 143,1 de la última etapa. En esta edición hay inscritos 25 equipos de alto nivel que volverán a traer los mejores ciclistas del mundo en Barcelona. Salen de la plaza de España hacia el eje de Creu Cuberta-Sants a partir de las 10.15 horas. Según ha explicado la Guardia Urbana, será una salida neutralizada, es decir, que el cronómetro no se pone en marcha hasta que no pasen por la salida oficial ya en L'Hospitalet, pero conlleva el primer corte de tráfico de la mañana. A partir de ahí, la etapa recorre el Baix Llobregat, pero vuelve por la Gran Vía (cortada a partir de las 12 h en sentido de entrada a la ciudad) para acabar haciendo ocho vueltas al circuito de Montjuïc.

Zona de salida y zona de meta

A las 07.00 horas del domingo, con el fin de iniciar los montajes de la zona de meta, se cortará al tráfico la av. Rius y Taulet, entre av. Reina María Cristina y el c. Guardia Urbana. A las 08.00 horas, se procederá a cortar también, la av. Reina Maria Cristina y la av. Francisco Ferrer Guardia entre c. México y la av. Reina Maria Cristina.

La zona de salida «neutralizada» se ubicará en la av. Reina María Cristina, con la cinta de salida situada a la altura del paso de peatones existente por encima de las Torres Venecianas. Se dividirá la calzada lado mar de pl. España, entre Gran Vía de las Cortes Catalanas (lateral mar) y la av. Reina Maria Cristina, dejando dos carriles, junto centro plaza, libres para la circulación de vehículos. La división de la calzada de pl. España finalizara antes de las 12 h.

A Creu Cuberta y Sants, desde las 10.15 h (horario aproximado), se tomarán las siguientes medidas por permitir únicamente el tráfico de vehículos en el mismo sentido que la carrera:

• Se cortará el acceso de vehículos a la altura de pl. España y av. Madrid.

• En las salidas de las calles transversales, únicamente se permitirá la circulación en sentido Llobregat.

• El tráfico residual ascendente y descendente, así como el procedente de Consell de Cent, se desviará por Moianès.

• En caso necesario, el tráfico residual ascendente y descendente, también se desviará por la rambla de Brasil.

• El tráfico del pg. San Antonio se desviará por Galileo.

Gran Vía entre la plaza de Cerdà y la plaza de España

Desde antes de las 12 h, se dividirá la calzada central por encima de la doble línea continua y quedará cortada la circulación de entrada a la ciudad. Hasta el paso de las primeras banderas amarillas, se dejará libre para la circulación de vehículos hacia el Hospitalet. Después, se cortará al tráfico también el lado montaña, desviando la circulación por la calzada lateral montaña y / o por carretera. de la Bordeta, hasta el paso de la carrera. Los autobuses de línea regular continuarán pasando por el carril bus de la calzada central de la Gran Vía.

También se cortarán el acceso al lateral mar de Gran Vía en la pl. Cerdà, y todas las incorporaciones de ambos laterales en la calzada central. El tráfico residual del lateral mar se desviará por Santa Dorotea. La carrera se incorporará al lateral mar de Gran Vía por la calzada de incorporación del tráfico general (no la de buses y taxis) que hay entre Sant Germà y Mèxic, con el fin de acceder al parque de Montjuïc por la pl. España.

Cierre del circuito por el Parque de Montjuïc

Antes de las 10 h, no quedará ningún vehículo estacionado en las vías que conforman el circuito por el parque de Montjuïc. A las 10.45 h se procederá al corte total y el aislamiento al tráfico del circuito, hasta las 14 h aproximadamente: av. Rius i Taulet • c. Guàrdia Urbana • pg. Santa Madrona • av. Estadi • c. Vivers • c. Tres Pins • c. Doctor Font i Quer • c. Can Valero • pg. Migdia • pg. Olímpic • av. Estadi • pl. Sant Jordi • av. Francesc Ferrer i Guàrdia • av. Rius i Taulet.

Se prohíbe el estacionamiento de vehículos, de las 12 h del sábado 24 hasta las 18 h del domingo 25 de marzo en:

• Joaquim Blume, lado mar, de Guàrdia Urbana a Lleida.

• Guàrdia Urbana (lado Besòs), entre av. Rius i Taulet i Segons Jocs del Mediterrani.

• Guàrdia Urbana (lado Llobregat), entre av. Rius i Taulet i pg. Santa Madrona.

• Pg. Santa Madrona (lado mar), entre Guàrdia Urbana i Lleida.

• Pg. Santa Madrona (lado mar), davant Museu Arqueologia de Catalunya.

• Av. de l´Estadi, los dos lados, entre pl. Sant Jordi i pg. Santa Madrona.

• Doctor Font i Quer (los dos lados), entre Tres Pins i Can Valero.

• Can Valero (los dos lados), entre Doctor Font i Quer i pg. del Migdia.

• Pg. del Migdia (los dos lados), entre Can Valero i Foc.

• Pg. Olímpic (los dos lados), entre pg. del Migdia i l’av. de l’Estadi.

• Av. Francesc Ferrer i Guàrdia (lado mar), des del vial de acceso.