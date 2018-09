Oriol Junqueras quiere ser el cabeza de lista de ERC en las elecciones europeas de mayo «Es la mejor manera de denunciar el retroceso democrático y la represión del Estado español», ha defendido el líder independentista en una carta

A. Cabeza

Barcelona Actualizado: 29/09/2018 12:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado en una carta a su militancia que se ofrece a encabezar la lista de este partido de cara a las elecciones europeas del próximo mayo. «Presentarse a Europa es la mejor manera de denunciar el retroceso democrático y la represión del Estado español», ha argumentado en la misma el líder independentista, encarcelado provisionalmente.

«Quiero seguir luchando, como lo he hecho siempre, por la libertad de mi país. Quiero defender mis derechos políticos y los de todos los represaliados, que es lo que nos quieren arrebatar, y por eso he decidido presentarme a las elecciones europeas, es la mejor manera de no hacer efectiva la represión que nos quieren imponer», asegura en la misiva.

Además ha resaltado que "hoy es más necesario que nunca internacionalizar la causa de la libertad, de Cataluña, y denunciar la causa general contra el independentismo", que a su juicio se ha convertido en una causa contra la democracia. "Podemos volver a ganar a la represión con nuestra mejor arma: la democracia", ha destacado.

El presidente de ERC, que ha recordado el referéndum del 1 de octubre de hace un año, ha afirmado que es importante mostrar en Europa "las debilidades y las vergüenzas del reino español", ha agradecido la confianza de su partido y ha indicado que siempre ha sido un honor asumir responsabilidades.

Recuerdo al 1-O

En vísperas del aniversario del 1-O, Junqueras ha destacado que el 1 de octubre "mostró a Europa y al mundo una de las peores caras del Estado" y ha reiterado que hacer un referéndum "no es ningún delito" y que la represión no es la solución, y ha añadido que se siente absolutamente orgulloso de lo que hizo el pueblo catalán el 1-O.

El exvicepresidente, que lleva cerca de ocho meses en la cárcel y que actualmente está enla de Lledoners, ha asegurado que ha reflexionado sobre ello y ha afirmado que se siente "con fuerza y coraje" para encabezar la candidatura de ERC "siempre que así lo considere el partido".

A pesar de su firme anuncio de ser eurodiputado y de seguir así con el objetivo de ERC de internacionalizar el "procés", Junqueras sigue pendiente del juicio por 1-O, que podría empezar el próximo enero y que podría acabar condenándolo e inhabilitándolo para cargo público.