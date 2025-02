Manuel Bustos deberá ingresar en prisión antes de un mes por el caso Mercurio El exalcalde de Sabadell había pedido suspender su entrada penitenciaria alegando que no tenía antecedentes

La Audiencia de Barcelona ha dado un plazo de un mes a partir de este jueves al exalcalde de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos (PSC) para que ingrese en prisión y cumpla su condena de tres años que le impusieron por una de las piezas del caso Mercurio .

En un auto, los jueces le ordenan ingresar en la cárcel para cumplir la pena que el tribunal le impuso por dos delitos de tráfico de influencias, cada uno de ellos castigado con 18 meses de cárcel, en esta trama de corrupción urbanística.

En esta pieza concreta se investigó sus presiones para que la policía local de Sabadell retirara multas de aparcamiento a su mujer y su hijo. Bustos tiene otro juicio pendiente por contrataciones irregulares.

El Tribunal Supremo (TS) confirmó la pena de cárcel en marzo de este año, y después la defensa de Bustos pidió a la Audiencia de Barcelona suspender su entrada en prisión al ser esta su primera condena, y porque las penas impuestas, por separado, no superan los dos años de cárcel. El socialista también alegó problemas de salud, pero se negó a explicar cuales, con lo que el tribunal rechaza dichos argumentos.

«Sin duda el ámbito carcelario puede no ser el mejor lugar para la cura de enfermedades, ahora bien, ello no significa que instituciones penitenciarias no cuente con un fuerte soporte de asistencia médica, que permite trata todo tipo de dolencias», contestan a Bustos los jueces.

La Audiencia también desestima suspender la pena en base a la situación familiar del exedil , que argumentó ser padre de tres hijos de 32, 27 y 11 años, uno de ellos con discapacidad, lo que «genera una serie de cargas económicas que debe afrontar» y «que se vería truncada» si él ingresa en prisión.

Tampoco acepta el tribunal evitar la entrada de Bustos en la cárcel bajo el pretexto de que se le condena por un delito de «escasa gravedad». Así, la Sección 10ª recuerda que el tráfico de influencias es corrupción, lo que supone un «descrédito» para la administración pública .

Segunda condena firme

Este fallo se suma a otro, también firme, por otra pieza del caso Mercurio que le supuso una condena a un año y cuatro meses de cárcel, y cuatro años y medio de inhabilitación, por tráfico de influencias en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac (Barcelona) al nombrar a dedo a un alto cargo.

Por esta primera condena en la misma causa, Bustos no llegó a entrar en prisión porque se trataba una pena de menos de dos años y no tenía antecedentes.

Causas pendientes

Tal y como recoge el auto, fechado hoy, Bustos tiene otros procedimientos en curso como la pieza que investiga supuestas irregularidades en la concesión del contrato de recogida de residuos y limpieza a Smatsa , así como otra por supuestas contrataciones irregulares en el Consorcio de Residuos del Vallès Occidental y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).