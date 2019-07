Las tensas 72 horas de la campaña de abonados del Real Valladolid La afición se rebeló en redes sociales por el precio del abono de los niños: de 86 euros de media a 211 euros La Federación de Peñas mantuvo conversaciones con el club durante todo el fin de semana Matthieu Fenaert, director del área de negocio de la entidad, fue clave en la negociación con la afición

Gonzalo Castro Valladolid Actualizado: 08/07/2019 19:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El Valladolid atiende a las críticas y rectifica su campaña

La campaña de abonados que lanzó el Real Valladolid el pasado viernes venía acompañada de un mensaje claro: "¡Prepárate!". Pero la afición blanquivioleta no pudo prepararse para la subida precipitada del precio de los abonos, sobre todo el de los más pequeños. En 72 horas el guion ha tenido varios giros: las redes sociales se incendiaron, la Federación de Peñas tuvo que intervenir para negociar y la entidad, que escuchó las quejas de la afición, ha rectificado este lunes y volverán los precios de la pasada temporada. Al final, todo quedó como estaba.

Rebelión en las redes sociales

El pasado viernes, a las 11:30 horas, daba comienzo en el José Zorrilla la rueda de prensa para explicar las condiciones de la nueva campaña de abonados, correspondiente a la temporada 2018-19. Con muchos cambios. Los más significativos: desaparición del abono familiar y subida de los precios, sobre todo en el de los niños. El precio medio para los más pequeños pasó de 86 a 211 euros. «Díficil de entender la manera que tiene el Real Valladolid de fidelizar a los abonados más jóvenes», publicó el Fondo Norte en su cuenta oficial de Twitter.

La afición encontró varias vías para trasladar al club su queja. La más utilizada, las redes sociales. Uno de los mensajes que más impacto y que más viral se hizo fue el que escribió María, una niña de la Peña Marcos Fernández. «Siempre subía al estadio con mi hermano y mis padres, pero con los precios y la desaparición del carnet familiar ya no podremos. ¿No podrían hacer algo por todos los niños y sus familias? Mis padres me han enseñado que ser del Pucela es mucho más que un sentimiento y yo no quiero perderlo», escribió. Mensajes como este llegaron a oídos del club.

Negociación durante el fin de semana

La Federación de Peñas del Real Valladolid asumió el papel como representación de la afición y lideró la queja pronunciada a través de redes sociales. Mantuvieron varias llamadas de teléfono durante el fin de semana para negociar cómo se podría solventar los problemas en los que había derivado la subida de precios. «El sábado por la mañana hablamos por primera vez con el club. Nos dijeron que sería complicado hacer cambios», relata José Antonio Pérez, presidente de la Federación, a ABC.

Algo ocurrió el sábado que cambió la órbita. «Ese mismo día hablamos de nuevo por la tarde con ellos. Ahí ya empezamos a creer que sí podría haber alguna modificación en la campaña», asegura. Las llamadas de teléfono no cesaron entre el club, que buscaba cuáles eran las quejas de la afición, y la Federación, que intentaba transmitir el sentimiento de los blanquivioletas. «Este mismo lunes teníamos acordada una reunión, pero al final no se produjo. Nos llamaron a primera hora para explicarnos qué solución se iba a tomar», explica José Antonio. La solución, 72 horas después de lanzar la esperada campaña, volver a los precios de la temporada anterior.

«Estamos contentos y satisfechos. No lo vemos como un paso atrás. Lo vemos como algo positivo. Tampoco creemos que hubiera hecho falta hacer un cambio tan grande. No podemos consentir que se pase de que un niño pague 47 euros a más de 300. Es algo que tiene que cambiar de forma gradual para adaptarnos a estos nuevos tiempos", zanja.

Matthieu Fenaert, clave en la negociación

Ronaldo no sólo ha querido mejorar su plantilla deportiva desde que asumió su nuevo papel en Pucela, sino que también ha querido ampliar su equipo administrativo. El pasado noviembre saltó la noticia de que el Real Valladolid había fichado a Matthieu Fenaert como nuevo Director del Área de Negocio. Una de las personas que diseñó la criticada nueva campaña de abonados, pero también una pieza clave en la negociación con la afición.

Según narra a este periódico José Antonio Pérez, presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid, estuvo en continuo contacto con «Matt», como se conoce a Matthieu Fenaert entre su círculo más cercano. «Siempre hemos hablado con Matt, nunca con David Espinar ni con otro miembro del club. Todo el fin de semana llamadas y llamadas». Varios aficionados, siempre a través de las redes sociales, también se han acordado de él cuando se dio a conocer la rectificación del Valladolid. «¡Gracias!», apuntaban.

Mensaje de la Federación de Peñas

La Federación de Peñas, presidida por José Antonio Pérez, valoró la rectificación del club. «Estamos muy contentos. Ahora sí que pedimos a la gente, a todos esos que se quejaron del precio de los abonos, que nos toca responder a nosotros». Se atrevió, incluso, a dar una cifra de los abonados que se esperan en el José Zorrilla esta temporada. «No podemos esperar menos de 25.000 abonados con estos nuevos precios. Va a ser un año bonito con la reforma del estadio y con una plantilla que creemos que va a ser muy buena».