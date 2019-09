La Seminci contará en su 64 edición con dos de sus directores fetiche: los hermanos Dardenne y Paskaljevic También presentará película el ganador de la Espiga de Oro hace cuatro años por «El valle de los carneros», el islandés Grímur Hákonarson

H. D. Valladolid Actualizado: 11/09/2019 12:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que celebrará del 19 al 26 de octubre su 64 edición, contará con las últimas proyecciones de dos de sus directores fetiche, los hermanos cineastas belgas Jean Pierre y Luc Dardenne y el serbio Goran Paskaljevic, que atesora el mayor número de espigas de oro del certamen. Este último competirá por su cuarto galardón con la producción italiana «Nonostante la nebbia» (Despite the Fog), mientras que los primeros lo harán con su último film hasta la fehca «Le jeune Ahmed» (El joven Ahmed), centrada en un tema de candente actualidad como es el extremismo islamista.

A ellos se sumarán en la Sección Oficial otros 16 títulos, según avanzó en un comunicado el festival, entre los que se encuentra el también último trabajo del islandés Grímur Hákonarson, «Héradid» (The County), cuyo anterior película, que llegó a España con el nombre de «El valle de los carneros», se llevó la Espiga de Oro de la 60 edición del festival.

La 64 edición, que inaugurará la película de Benito Zambrano, «Intemperie», que también competirá en esta Sección Oficial, contará con el trabajo de otro director islandés, Rúnar Rúnarsson. Asimismo, incluirá los trabajos de prestigiosos cineastas como Jan -Ole Gerster, Wang Quan'an -que ha abierto en alguna ocasión la Berlinale-, Emin Alper y el brasileños Karim Ainoou, algunos de los cuales como es el caso de este último («A vida invisible de Eurídice Gusmao») han sido elegidas por sus respectivos países para optar al Oscar a Mejor Película de habla no inglesa.

De las cinco primeras películas que proyectará esta Sección Oficial, cuatro de ellas han sido realizadas por mujeres. . Se trata de «Adam», de Maryam Touzani, candidata por Marruecos al Oscar a la Mejor Película de habla no inglesa; «Papicha», de Mounia Meddour, elegida por Argelia para esta misma competición; «Cat in the Wall», de Mina Mileva y Vesela Kazakova, y «Un divan à Tunis» (Arab Blues), de Manele Labidi Labbé (Francia), premio del público en la ‘Giornate degli Autori’ del Festival de Venecia, además de la ya anunciada «El plan», de Polo Menárguez (España). También optará al premio Pilar Miró al Mejor Nuevo Director las películas «The Farewell», segundo largometraje de la realizadora Lulu Wang, que obtuvo el premio del público del pasado Festival de Sundance, y «Lara», título galardonado con el Premio Especial del Jurado y Premio a la Mejor actriz en Karlovy Vary, esperado segundo trabajo de de Jan-Ole Gerster, aclamado autor de Oh Boy.

Como terceras películas, competirán «Bashtata» (The Father), de Kristina Grozeva y Petar Valchanov, ganadora del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, y «Bergmál» (Echo), del mencionado Rúnar Rúnarsson (Islandia). El resto de títulos están firmados por autores de larga trayectoria que se asomarán en muchos casos por primera vez a nuestro festival. Es el caso, entre otros, de «Da Ceven Vicekvet» (And Then We Danced), de Levan Akin, elegida por Suecia para optar al Oscar a la Mejor Película de habla no inglesa; «Hombres de piel dura», de José Celestino Campusano (Argentina); «Kiz kardesler» (A Tale of Three Sisters), y de Emin Alper (Turquía).