Elecciones autonómicas 26-M / Entrevista Mañueco: «Claramente hay una coordinación entre PSOE y Cs en los mensajes y estrategias» A dos días de las autonómicas el candidato popular a la Junta sigue viendo a Ciudadanos «escorado a la izquierda» y, por ello, llama a concentrar el voto para evitar que «llegue a Castilla y León un gobierno sanchista»

La sede del PP de Castilla y León está aparentemente tranquila. Ajustes de última hora ante el encuentro de hoy en Palencia entre Fernández Mañueco y Pablo Casado, el único de toda la campaña. El candidato del PP llega a esta entrevista procedente de su ciudad, Salamanca. Después, una comida rápida para subirse a la caravana (bus) del PP con los periodistas en dirección a un mitin en Zamora. Hay mucho de lo que hablar «off the record» Ha adelgazado algún kilo estos días. No es para menos, tantos kilómetros y algunas encuestas quitan el apetito.

-El PSOE ganó las generales en Castilla y León hace un mes y la marca, según las encuestas, sigue tirando. ¿Cree que ha sido capaz en tan poco tiempo de remontar?

-Vamos a superar las encuestas y el resultado; vamos a más, vamos por buen camino, y estoy convencido de ello. Hemos hecho pedagogía para explicarle a la gente que la división del voto, la fragmentación del centro y la derecha lo que hace es un Gobierno de Pedro Sánchez de la mano de Pablo Iglesias y de los separatistas catalanes. Y eso no lo queremos en Castilla y León.

-¿Y en qué caladero está siendo más fácil arañar votos, en Vox o en Cs?

-No sabría decirle. Nuestro objetivo al final del día 26 es ganar con una amplia mayoría. Insistir una y mil veces en hacer pedagogía. La división trae un gobierno de Pedro Sánchez en Castilla y León. Eso no lo queremos.

-Ha estado mucho tiempo como número dos del partido, y ahora que es presidente y candidato el PP está en declive...

-Yo tampoco diría que la marca está en declive.

-Ahí están los resultados... ¿De alguna forma se siente víctima de una marca que ahora no gana?

-Yo no elijo las circunstancias que me rodean. Me afilié al PP en 1983, me siento profundamente orgulloso de mi pasado, de mi historia, de lo logros que hemos conseguido, de los éxitos, quiero mejorar todo lo que hemos conseguido, pero también aquello que hemos hecho peor, pues cambiarlo. Nosotros somos lo que hemos sido siempre, garantía de un gobierno moderado, eficaz, sensato, frente a la radicalidad y la incompetencia del sanchismo.

-¿Pero en su fuero interno no se dice en algún momento: «¡Qué mala suerte dar el paso ahora que el partido ya no gana!»?

-No, no. Yo, en eso, lo que tengo claro es que mi objetivo es ganar las elecciones y mejorar la vida a las personas de Castilla y León.

-Ha dicho varias veces que habrá que hacer una profunda reflexión dentro del partido. ¿La presidencia de Pablo Casado puede revisarse si los resultados no son buenos?

-Eso se hablará a partir del 27 de mayo. Yo estoy preocupado de aquí al 26. Mi objetivo es tener el mejor resultado.

-Pero cuando habla de profunda reflexión, ¿a qué se refiere, a personas, ideas...?

-Eso se hablará el día 27.

-¿Si Herrera le hubiera cedido el puesto antes, la incertidumbre sería menor?

-Desde el minuto uno Herrera y yo dijimos que íbamos a agotar la legislatura como presidente de la Junta y alcalde de Salamanca, y eso es lo que hemos hecho.

-¿Ve posible un acuerdo con Ciudadanos después de toda la tensión generada esta campaña entre usted y Francisco Igea?

-No he hecho nada contra Francisco Igea. Nosotros estamos contando nuestras propuestas. Y en el debate le he pedido a Ciudadanos que aclare cuál es su posición. Nosotros salimos a ganar, queremos ser el gobierno moderado, sólido, con experiencia, sensato, que quiere gobernar esta Comunidad. Pero la gente, los votantes de Cs tienen derecho a saber con quién va a pactar si hubiera necesidad de pactos. El votante de Ciudadanos lo que tiene que tener claro es que no puede acostarse por la noche pensando que va a haber un gobierno de centro-derecha en Castilla y León y levantarse el lunes y ver que sus votos han ido a que haya un gobierno sanchista. Con un Pedro Sánchez tenemos suficiente.

Sobre el futuro de Casado: «De eso se hablará el día 27 de mayo»

-¿Y hablando tanto de pactos no le ha dado usted demasiado protagonismo a Francisco Igea?

-De mis intervenciones, el 95% ha sido propuestas y un programa. Por tanto, esto ha sido una cuestión que ha generado la indefinición de Cs; que ha generado que hoy dicen una cosa y mañana, la contraria; que ha generado que en Madrid dicen que no hay que pactar con el sanchismo y aquí dicen que con el presidente del club de fans de Pedro Sánchez que es Tudanca, pues vamos a ver el grado de sanchismo que tiene. Es que claramente hay una coordinación en la estrategia y en los mensajes entre el PSOE y Cs. Igea, en vez de sentirse orgulloso de los cuatro años que hemos tenido de colaboración mutua, me ha atacado con más virulencia que el propio Tudanca.

-¿La clave para pactar con Cs sería sacar al menos un escaño más que el PSOE o aún así cree que existe un riesgo de que Igea se alíe con el PSOE?

-Nosotros queremos ganar. Aquí lo que está en riesgo son los servicios públicos de calidad, la educación, la sanidad, la dependencia. Esta semana, una vez más, volvemos liderar otro ranking, el de servicios sociales. Por tanto, eso es lo que está en riesgo y eso lo pone en riesgo el PSOE, y lo pone en riesgo Ciudadanos si no despeja esa incógnita y esa duda. Porque un voto a Ciudadanos puede poner en riesgo la gestión de los servicios públicos.

-¿Debería Cs tener en cuenta la lista más votada?

-Ese debate lo zanjaron hace unos meses todos los partidos de la oposición. Esperaremos al 26 mayo por la noche y, a partir de ahí, empezaremos a hablar. Yo tengo manos libres para negociar el pacto, y ahí tengo que dedir con claridad que ellos, PSOE y Cs, tendrán que hacer las llamadas correspondientes a sus jefes en Madrid.

«Lo que está en riesgo son los servicios públicos de calidad en educación, sanidad y dependencia»

-¿Ve posible que Igea se vuelva a rebelar y desobedezca a Rivera?

-Ciudadanos últimamente es capaz de cualquier cosa. Los que no saben es organizar unas primarias...

-Las dos condiciones puestas por Cs para pactar con el PP (acabar con los «chiringuitos» y los aforamientos), ¿son asumibles?

-Pero si lo de los aforamientos va en nuestro programa electoral y lo hemos hablado con ellos. El problema es que hay una desconexión importante entre el grupo parlamentario y el candidato.

-¿Y le gusta esta especie de subasta de a ver quién da más?

-Nosotros somos gente seria. Nos tomamos Castilla y León en serio, nos tomamos el servicio público en serio. Esto no es a ver quién hace la ocurrencia más grande como que me haya retado a un debate ahora porque le ha salido mal el del otro día porque dijo que quiere suprimir 3.200 consultorios médicos. Llevamos diciendo mucho tiempo que CS quiere eliminar ayuntamientos, quiere suprimir servicios. Va, y lo dice el candidato, yo se lo recuerdo y encima el culpable soy yo. No. El culpable es quien lo quiere hacer y quien dice que lo quiere hacer.

-A día de hoy, ¿ve a Igea más cerca del PSOE que del PP?

-Lo debe decir él; pero los hechos es que está un poco escorado a la izquierda.

-¿Con quién se sentiría más cómodo pactando con Vox o con Ciudadanos?

-Yo aspiro a una mayoría suficiente de un gobierno moderado y, desde luego, de un diálogo con todas las fuerzas. La tendencia de Vox es a la baja. Ya veremos si entra en el Parlamento.

-Y por lo que está pulsando estos días, ¿contra qué ve más resquemor entre los ciudadanos contra la Junta o el Partido Popular?

-Lo que he visto es adhesión, apoyo, ánimo. Cada vez vamos a más. Me siento respaldado y creo que la gente valora la gestión de la Junta en estos últimos años. Pero yo sí quiero trasladar un mensaje de inconformismo, de un proyecto renovado. Yo no vengo aquí a hacer lo mismo que se ha hecho hasta ahora. Yo vengo a mejorar lo que hay. Y aquello que no se ha hecho tan bien, a superarlo con creces o cambiar de dirección si es necesario. Yo, dentro de lo que es el proyecto del PP, tengo que seguir mi camino.

«El votante de Cs puede acostarse el domingo pensando en un gobierno de centro-derecha y levantarse con uno sanchista»

-El otro día le decía a Herrera que como «hijo rebelde» habría cosas que no le gustaría. ¿Por ejemplo?

-Potenciar los servicios públicos es fundamental en todo el territorio, pero la apuesta clara por la transformación digital en el mundo rural me parece una prioridad de primer nivel.

-¿Cómo encaja un perfil de regeneración cuando lleva tantos años en política y en diferentes cargos?

-Cuando uno quiere que le opere un cirujano, qué prefiere, el que acaba de recibir el título o el que lleva unos años con experiencia. Quieres alguien con experiencia y que trasmita fiabilidad. Pues eso es lo que hacemos desde el PP. Tenemos experiencia frente al riesgo que supone ofrecer la gestión de los servicios públicos a quien lo está haciendo fatal en otras comunidades.

-¿Considera, por tanto, necesario, haber pasado por otros cargos públicos antes de llegar a ser presidente de la Junta?

-Desde luego.

-La gente piensa que los partidos no pueden solucionar la despoblación.

-Lo que sí puedo decir es que yo no me resigno, no voy a bajar los brazos, yo voy a pelear por luchar, porque seamos más personas. Hoy en Castilla y León ya vienen más personas de las que se van, nacen más niños que el año anterior. Ésa es una realidad, pero tenemos que ser ambiciosos y exigir en Madrid y en Europa que se nos apoye. Esto no es un problema de Castilla y León, es un problema de las sociedades desarrolladas, de toda España y también de la UE.

«No vengo a hacer lo mismo que se ha hecho hasta ahora; vengo a mejorar lo que hay»

-¿Potenciará el escaso papel de la Comunidad en la política nacional?

-Castilla y León tiene que estar muy presente en la política nacional, tiene que ser una comunidad reivindicativa para reclamar lo que nos corresponde, pero también para ser el muro de contención frente a los políticos separatistas, para ser un elemento de estabilidad y vertebrador en la España constitucional que nos ha tocado vivir.

-¿Es posible mantener los servicios y la calidad en un territorio como Castilla y León?

-Por supuesto. Y frente a quienes abogan por retirar servicios, eliminar municipios, yo abogo por todo lo contrario. Eso lo defiende Cs y le apoya con su silencio el PSOE, el señor Tudanca, por eso son un riesgo para el compromiso con el mundo rural.