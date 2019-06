Enfermería advierte de que este verano cerrarán 420 camas hospitalarias Valladolid será la provincia más afectada, con 110 plazas disponibles menos

La llegada de los meses estivales suele traer consigo el cierre de camas en los hospitales de Castilla y León, debido a una menor demanda, según explica cada año la Consejería de Sanidad. Para este ejercicio, la previsión es que dejen de funcionar alrededor de 452 en los centros sanitarios de la región, según los datos recopilados por el sindicato de Enfermería Satse, que asegura, además, que «no tiene razón de ser» que se clausuren centenares de camas «con las listas de espera quirúrgica que existen en la región». De acuerdo con las cifras aportadas, la provincia más afectada será la de Valladolid, con un total de 110 plazas menos durante los meses de julio y agosto.

Concretamente, en el Río Hortega se cerrarán 37 camas, correspondientes a dos medias plantas; en el Clínico Universitario, 74, y en el Hospital comarcal de Medina del Campo se prescindirá de la planta de Cirugía, con 26 camas.

Burgos es la siguiente que contará con menos plazas durante este verano. Así, la previsión es que durante los meses estivales un total de 72 plazas hospitalarias dejen de estar operativas. Los centros comarcales de Aranda de Duero y Miranda de Ebro estarán disponibles tal y como funcionan habitualmente, según las previsiones. No será así en el Hospital Universitario de la capital, donde 72 camas no estarán disponibles. En Medicina Interna se clausurarán 13 durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, mientras que en Cirugía General/Vascular no contarán con otras 20 en los meses centrales del verano. En Traumatología serán 16 ; en Ginecología, quince, y en Otorrinolaringología, ocho.

En el caso de Palencia, la planta 9 del Hospital Río Carrión permanecerá cerrada por obras y, por lo tanto, también lo estarán sus 32 camas. En el Hospital San Telmo de la ciudad no se utilizarán 16 plazas de la unidad de Medicina Interna -la mitad de todas las que existen- y otras trece del espacio dedicado a Paliativos, también la mitad de las que funcionan normalmente.

En el Hospital de León los cierres previstos, 22, serán en la planta 12, mientras que en el Monte San Isidro son 27. El Hospital de El Bierzo continuará con la misma organización con la que lo hace el resto del año.

En Salamanca, la estimación es que dejen de funcionar aproximadamente 40 camas, mientras que en Ávila la intención es que en verano no esté operativa la Unidad de Cirugía de corta estancia, con 28 plazas. Al igual que ocurrió en el verano pasado, en Soria no estarán operativas las 27 camas de la planta de Medicina interna, mientras que en Segovia se cerrarán de junio a septiembre diez camas de la Unidad de corta estancia.

No se clausurarán plazas en Zamora durante el verano, aunque desde Satse recuerdan que «hay una planta entera cerrada en el Hospital Provincial, que supone 28 camas menos».

El total es similar al de otros años, indica la secretaria de Satse en Castilla y León, Mercedes Gago, quien considera que la cifra «no tiene razón de ser teniendo en cuenta las listas de espera que existen en la Comunidad». «El verano no puede servir para aumentarlas aún más», recalca, antes de señalar que no «sólo se cerrarán camas», sino que también lo harán quirófanos.

Durante los años de la crisis los números eran más elevados, explica, pero la mejoría no ha conllevado que se «reviertan» del todo los cierres. En ese sentido, Mercedes Gago considera que la intención de la Consejería de Sanidad es puramente económica y lo que se busca es «ahorrar».

Afecta a los profesionales

En su opinión, el cierre previsto de más de 400 camas en verano no sólo afecta a los pacientes, sino que también tiene un impacto importante en el trabajo de los profesionales. «Si se cierran algunas plantas, los sanitarios que allí trabajan tendrán que desplazarse a otras especialidades, a tratar a otro tipo de pacientes a los que suelen atender habitualmente y se incrementa así el riesgo de que se puedan cometer errores», detalla la responsable del sindicato regional de enfermería.

Castilla y León tiene además una particularidad, indica. Y es que en verano hay zonas rurales que multiplican su población, con lo que esto supone en el incremento de la demanda asistencial, por ejemplo, en urgencias. «Se saturan en determinados puntos y eso se nota en los hospitales», advierte Gago. Muchas de las personas que acudan por una emergencia «acabarán ingresados», vaticina. Por eso, la representante de Satse en Castilla y León se pregunta cómo se van a atender esos casos.

Cada año Sanidad elabora un plan de contingencia para hacer frente a la mayor demanda de asistencia en las zonas rurales y a las vacaciones de los profesionales. Para explicar el cierre o «ajuste» en las camas se repite cada verano el mismo argumento por parte del departamento sanitario: la necesidad de hospitalización suelen ser menores en los meses estivales. No obstante, recalcan que se presta el mismo servicio, aunque las plazas se gestionen de forma distinta.