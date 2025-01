Centenares de personas dicen 'No a la guerra' en Burgos y Segovia

La esperada lluvia no fue impedimento para que alrededor de 300 personas se sumaran este sábado, a los pies del Acueducto, a la concentración convocada por el Foro Social de Segovia para gritar al unísono 'No a la guerra' y para exigir al presidente ruso, Vladimir Putin, que ponga fin a la invasión de Ucrania y poner fin al sufrimiento de la sociedad civil. Tras la lectura de un breve comunicado, durante algo más de un minuto se ha gritado con fuerza la consigna del 'No a la guerra' y ha concluido con un fuerte aplauso de apoyo a los ciudadanos ucranianos.

Justo al lado de la pancarta principal de concentración, los colores azul y amarillo de la bandera de Ucrania, portada por el matrimonio formado por Dimitry y Svetlana , con los ojos al borde de las lágrimas, recuerdan a su hijo y sus tres nietos que viven en la ciudad de Kiev. La tristeza de una abuela al narrar cómo llevan varias noches oyendo los bombardeos y tenerles que levantar porque caen «muy cerca de casa de su hijo».

Visiblemente emocionado también por la respuesta de los segovianos a esta concentración que fue convocada por redes sociales, otro residente ucraniano en esta provincia, Andrey, que al igual de Svetlana ha agradecido el apoyo y respaldo de los españoles. Para Andrey, es hora de ayudar a Ucrania a defenderse y ha reclamado que lleguen armas hasta su país para que sus compatriotas puedan defender su libertad, aunque ha dejado claro que son un país pacífico. «Cómo vamos a sobrevivir si nos disparan, si estamos bajo los bombardeos», ha declarado.

Medio millar se manifiesta en Burgos

Más de medio millar de personas clamaron en Burgos contra la guerra de Rusia y Ucrania bajo el lema ‘No a la guerra'. Allí estaba el ciudadano ucraniano residente en Burgos desde hace veinte años Vasyl Pastukh ha asegurado que «Ucrania necesita protección de la Unión Europea (UE) y de Estados Unidos porque sin ella segurísimo que empieza la Tercera Guerra Mundial». Lo ha hecho visiblemente afectado durante la concentración que tuvo lugar en la capital burgalesa de rechazo a la guerra de Rusia contra Ucrania. En declaraciones a la agencia Ical, Pastukh ha advertido de la «importancia» de que Ucrania sea «un ambiente» de la Unión Europa y también de la OTAN porque, ha alertado, «sin la OTAN no podemos protegernos de nada».

En la misma línea, su compatriota Vasyl Sloyko, de Ternopil (en la zona oeste de Ucrania), hace 16 años que vive en Burgos y reconoció sentirse «muy dolorido» por la situación que vive Ucrania. «Tenemos allí familiares que están sufriendo. Ahora mismo, están matando a gente civil porque estamos viendo vídeos y llamadas que nos informan. No tengo palabras», ha declarado.

Asimismo, ha aseverado: «Queremos fuera de Ucrania a Putin». «Que detenga esa matanza de gente inocente», ha exclamado, al tiempo que ha asegurado: «No somos fascistas, no estamos matando a gente de Rusia, no estamos oprimiendo a gente rusa allí». «Somos ucranianos y también sabemos hablar ruso y nadie nos oprime. Fascistas son la gente de Putin, que es una dictadura», ha apostillad en declaraciones recogidas por Ical.

Vasyl Sloyko , acompañado de sus dos hijas, ha señalado que «de momento, funciona internet y podemos hablar con los familiares de allí», de los que ha dicho que «están con miedo, con alertas aéreas». Por ello, ha pedido «ayuda» para «derribar aviones que sueltan bombas sobre Ucrania y protegernos de los misiles que están soltando los rusos».