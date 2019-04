El acusado de asesinar y violar a la niña Sara se defiende: «Soy incapaz de hacer algo así» Asegura a preguntas de su abogado en el juicio de Valladolid que fue él quien llamó al 112 para avisar de que la pequeña de cuatro años estaba inconsciente

El acusado del maltrato, la violación y el asesinato de Sara, la niña de cuatro años cuyo crimen se juzga desde el jueves en Valladolid, ha negado todos los hechos que se le imputan y aseguró que nunca le puso la mano encima a la pequeña. «Yo soy incapaz de hacer algo así», recalcó.

Además, explicó que el 2 de agosto, el día que según todos los indicios Sara fue violada y sufrió las heridas que acabaron con su vida horas después, fue él quien llamó al 112 al encontrarse a la pequeña inconsciente en la cama y al comprobar que no respiraba. Entonces, según relató, hasta que llegó la ambulancia, siguió las indicaciones del Servicio de Emergencias e intentó reanimar a Sara, informa Ical.

En su declaración, también intentó desmontar la teoría del Ministerio Fiscal y de las acusaciones, que sostienen que se trata de una persona que odia a los extranjeros y en especial a los rumanos, y aseguró que los mensajes que mandó a Davinia refiriéndose a los rumanos como delincuentes, maltratadores y personas inferiores a los españoles, los escribió después de conocer que el padre de Sara, de nacionalidad rumana, en alguna ocasión había escupido y tirado del pelo a Davinia. «No soy racista. Se lo diría igual a un español que se comportara de esta manera», afirmó.

Roberto M.G trató de dejar sombras de duda en el padre biológico, del que aseguró le vio en alguna ocasión pegar a la hija mayor, Andrea, y que ésta, «solo con oír el nombre de su padre, tiritaba de miedo».

Sobre su propia relación con las niñas, Roberto asegura que era muy buena y que solía jugar con ellas, al igual que hace con sus cuatro sobrinos. «A Sara le gustaba mi peinado porque pincha y me decía que me quería mucho», aseguró el acusado, quien insistió en que no tuvo participación alguna ni en las lesiones observadas por los médicos el 11 de julio, ni en el golpe que Sara se produjo en la sien el 28 de julio ni mucho menos en las gravísimas heridas que presentaba cuando fue hallada inconsciente en el dormitorio el 2 de agosto, pese a que en estas dos últimas ocasiones se encontrara a solas con las dos menores.

Precisamente, a la hora de recordar el último episodio, el acusado explicó que Davinia, cabo del Ejército con destino en el Palacio Real de Valladolid, había acudido a trabajar a primera hora de la mañana y que él al levantarse de la cama se dirigió a la habitación de Sara extrañado de encontrarse la puerta cerrada.

Al entrar, aseguró que se encontró a la pequeña inconsciente sobre la cama, con el brazo izquierdo colgando y el derecho bajo la almohada y al percatarse de la gravedad de su estado la trasladó a su habitación para tratar de reanimarla, informa Ep.

«Lo primero que pensé es que su madre le había dado algún tranquilizante o un medicamente que le habían dejado KO. Llamé nueve veces a Davinia y al no responder llamé al 112 y seguí sus instrucciones», entre ellas taparle la nariz e insuflarle aire en la boca, al tiempo que le presionaba el pecho.

Explicó que llegó a pensar que se había tragado un «botón» o el «pitorro» de una botella de agua, de ahí que practicara maniobras para ver si expulsaba el objeto que la mantenía atragantada, de ahí que quizá en esas maniobras pudiera haberse salpicado con sangre en su pantalón procedente de los pies que aún tenía heridos la niña. «Yo no hice nada a Sara, nunca la pegué, me limité a tratar de reanimarla», aseveró.