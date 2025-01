ANA ÁNGEL ESTEBAN : Algunas curiosidades sexuales masculinas

Lo más importante para un hombre en el tema sexual es que la mujer con la que está disfrute. Y, ¿el tamaño del pene ?, ¿durar?, y ¿si se les viene abajo...? Ellos «necesitan ponerse las medallas» por su desempeño sexual y casi siempre y casi todos preguntan al final ¿te ha gustado?, ¿has disfrutado?, que es el equivalente normalmente a ¿has tenido un orgasmo?, ¿lo he hecho bien? No debemos mentirles para no confundirles y sí debemos reforzarles en lo que sí nos ha gustado para que sigan repitiendolo, sobre todo pensando en nosotras, ¡ah! y sugerirles con delicadeza sobre lo que nos gustaría que hiciesen de otra manera o que no hiciesen. Exigirles les crea frustración y puede tener consecuencias en desempeño sexual, que la que está exigiendo no se imagina, para frustración de ella también.

Sobre el tamaño del pene, ellos le prefieren lo más grande posible y con la erección máxima; así se sienten más seguros. ¿A las mujeres nos importa el tamaño?, bueno, no debería importarnos porque no es lo que nos va a dar el máximo placer, pero sí, nos importa, más que por una cuestión de placer es por una cuestión de vistosidad, de la estética del hombre en su conjunto. Hay penes que nos parecen más bonitos y lo son aunque ellos dudan de que algú pene sea bonito, pero les gusta escucharlo... Algunos iluminan ese momento como si de un gusy luz se tratara ¡Qué bien! y para nada despreciable también la personalidad del dueño que lo porta en esas circunstancias... Y otros, hay otros penes que pueden hacernos reticentes a entrar en faena . Como en todo, cuestión de gustos. Pero para que ellos se relajen un poco no es el tamaño lo que nos va a hacer disfrutar como a ellos les gustaría, sino sus otras habilidades: creatividad, delicadeza, destreza y 'sabiduría psicológica' al tratar a una mujer. Hacer, tocar, acariciar, mirar, sonreir, reir, el ritmo espontáneo de principio a fin no se imita o se estudia, nada más lejos, eso fluye y te gusta, te encanta a ti en concreto, o no vuelves a repetir. No hay estándares, hay conexiones sexuales.

El tamaño medio de un pene en europa (tranquilidad por favor) suele estar en torno a 12-15 centímetros en erección medido por su parte lateral. Y siempre ha circulado que si las manos eran indicativo del tamaño del pene, también la nariz... y ahí estábamos nosotras elucubrando y ellos también. Pues para nada tienen que ver manos y penes y sí es referencia objetiva que el pene en reposo suele ser la mitad del tamaño que llegará a alcanzar en erección.

La erección máxima parece estar en 33,5 centímetros y la mínima en 6 centímetros. Los tamaños mayores se encuentran en la India. Existen prótesis para aumentar el tamaño del pene y también el tamaño de los testículos. Yo recomiendo desde hace mucho ejercitar el músculo pubo coxígeo porque con esto puede llegar a aumentar el tamaño del pene en un centímetro. Se consigue haciendo contracciones del ano con lo que también se contrae el pene. Hacer 3 ó 4 contracciones seguidas en 5 ó 6 momentos del día. Pero cuidado que las agujetas también existen aquí.

Y ya que hablamos del ano, es aquí donde se encuentra el punto G en el hombre . Muy pocos hombres se dejan manipular esta zona y es muy muy placentera. El masaje prostático también es muy placentero pudiendo desencadenar un orgasmo. Tocar la entrada del ano con lubricante y masajearla suavemente a la vez que se acaricia el periné, les produce mucho placer, y más aún si lo acompañas de sexo oral.

El tiempo de duración de un orgasmo en un hombre suele ser de 6 -7 segundos y las contracciones más o menos intensas van a depender de la tonicidad del músculo del que hablábamos antes, del pubocoxígeo, y estas contracciones van a producir orgasmos más placenteros y eyaculaciones más intensas, más potentes en la expulsión del semen y distancia a la que llega, siiii; una de estas eyaculaciones se estima que lo hace a una velocidad de 54 kilómetros hora. También se ha estudiado esto, increíble, con lo que la fuerza con la que se expulsa el semen, no la cantidad, depende en gran medida de este músculo. La cantidad depende de si ha habido previas eyaculaciones o no.

Hay hombres que fingen y lo hacen por las mismas razones que las mujeres, para terminar cuanto antes, porque no están cómodos, por miedo a perder la erección….y es que no siempre los hombre eyaculan al tener un orgasmo, bueno sí, existe una eyaculación retrógrada que consiste en expulsar el semen hacia atrás, y no se ve salir hacia afuera. Esto preocupa tanto a quienes lo padecen como a la pareja porque creen que está fingiendo. La eyaculación retrógrada es menos placentera porque mientras el semen sale hacia el exterior también influye en lo que se siente.

En prácticas sexuales desenfrenadas y en masturbaciones violentas se puede fracturar el pene (peyronie) con lo que finalmente en la cicatrización se queda con una curvatura a veces en forma de L que puede llegar a imposibilitar la penetración. Después de eyacular se necesita un tiempo de recuperación que oscila entre 10 minutos y varias horas hasta poder nuevamente tener otra erección.

No siempre la erección es voluntaria. Los hombres saben de lo que hablo cuando en situaciones lo menos oportunas sienten una erección que no ha sido buscada por ellos pudiendo llegar a crean un momento «inolvidable» y a veces vergonzoso si no se ha podido disimular. Aquí juega malas pasadas el sistema simpático que no es controlable por la voluntad.

La zona más erógena y sensible del pene es el glande, el borde del glande, con lo que a la hora de manipularlo hay que hacerlo con sumo cuidado y mejor con saliva o lubricante. Es el equivalente a nuestro clítoris. El semen tiene una sabor más dulce o amargo dependiendo de lo que se haya comido ese día. El alcohol y las frutas lo dulcifican y los espárragos lo hacen bastante desagradable. Con la edad también va cambiando el sabor del semen.

La cantidad de semen que se expulsa sobre todo depende, como decía antes, de si recientemente ha habido una eyaculación, y a veces el semen sale espontáneamente por rebosamiento, sin estimulación, por pasar muchos días sin relaciones o sin marturbación. Una pérdida de erección no significa tener impotencia, ni que no les gustemos, también puede ser por ansiedad ante una nueva pareja o por miedo ante una posible crítica.

Las pastillas tipo viagra «no funcionan», no producen erección en ningún caso si no hay estimulación del pene , o aún habiéndola, tampoco hay erección si se tiene un problema psicológico subyacente al problema de dificultad erectiva. Hay hombres que tienen pocas o ningunas ganas, contrario a lo que se piensa de que ellos siempre están dispuestos, y esto depende de los niveles de testosterona o de experiencias traumáticas que inhiben el deseo , y por descontado que las ganas las dicta el aspecto y lo que anticipas de la pareja sexual que se tenga.

Existe la andropausia o andropenia que es el equivalente a la menopausia de la mujer. Suele comenzar a partir de los 40 años y la sintomatología es parecida a la de la menopausia. Caída progresiva en este caso no de estrógenos sino de testosterona, que va produciendo pérdida de apetito sexual, pérdidas de erección, erecciones menos intensas, insomnio, ánimo deprimido y sofocos. Esto se mitiga con geles, parches o inyecciones de testosterona y mucho mucho amor y paciencia.

Estas son algunas de las curiosidades y características de la sexualidad masculina, no siempre el sexo «fuerte»... y para mí muchas veces el sexo «sensible», aunque no lo parezcan, que a nosotras ¡nos gusta más!

Psicóloga clínica y sexóloga

