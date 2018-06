Política Señores, hay que subir los impuestos El alcalde de Pioz, Ricardo García, convocó este domingo a los vecinos para anunciarles que se ve «obligado» a elevar un 25 por ciento el IBI y un 60 el de los vehículos

El alcalde de Pioz (Guadalajara), Ricardo García, convocó este domingo a todos los vecinos para informarles sobre la penosa situación económica del municipio y anunciarles la necesidad «obligada» de subir bastante los impuestos para hacer frente a una deuda de unos diez millones de euros. En concreto, se incrementará un 25 por ciento el IBI y un 60 por ciento el impuesto de los vehículos.

García, de Ahora Pioz, explica que ha estado resistiéndose tres años a subir los impuestos, confiado en que la negociación con el Gobierno de Castilla-La Mancha sobre la depuradora fuera «bien». Esto es: que la Junta de Comunidades se hiciera cargo de la gestión de la depuradora, que hace unos años arrastraba una deuda de cinco millones.

El alcalde asegura que el pasado 30 de mayo se dirigió al Gobierno regional por este tema y, de momento, no ha recibido respuesta, por lo que nota cierta «dejadez y desidia». Y eso que en la Junta está Podemos, su partido. Según el regidor, «podría evitar subir impuestos porque en el plan de ordenación (que ha tenido que poner en marcha) me dan dos años de carencia y pasar las elecciones sin subirlos, pero no es nuestra forma de proceder».

Además, asegura que en el caso de que la Junta se hiciera cargo de la depuradora, él no subiría los impuestos «porque podríamos solucionar el problema» y «todo se arreglaría». García explica que el Ayuntamiento tiene en marcha un plan de refinanciación de la deuda para diez años, a un interés del uno por ciento, y otro de ordenación para poder afrontar el pago de sentencias que condenan al Ayuntamiento en áreas como el gasto corriente o la reducción de personal.

Con todo, el alcalde está convencido de que subir los impuestos va a generar, «en la práctica, una pérdida de ingresos, porque todo el mundo se irá al pueblo de al lado a pagar el IBI o el impuesto de vehículos del coche». Sin embargo, vuelve a insistir en que es una decisión «obligada» por la situación.

Pioz fue noticia nacional en 2012 cuando el entonces secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, les puso como ejemplo del alto endeudamiento de los municipios, aunque no les mencionara expresamente. Dependiendo de si se preguntaba a la alcaldesa de ese año, Amelia Rodríguez, del PP, o a su antecesor en el cargo, el socialista Emilio Rincón, la deuda bailaba entre los ocho y los 16 millones de euros. Un dato que aprovechó el periódico El Mundo para titular un reportaje: «Pioz, el pueblo que necesita 7.000 años para pagar sus deudas».

Seis años después, Pioz vuelve a ser noticia por el mismo tema y la insólita reacción de su alcalde, convocando públicamente a todos los vecinos. De los aproximadamante 3.500 que hay censados, a la cita de este domingo acudieron algo más de 100.