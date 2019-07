Se reanuda el juicio por el hombre que mató al director de una sucursal en La Solana El acusado asegura qeu cogió la escopeta para quitarse la vida

ABC Actualizado: 09/07/2019 12:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El hombre natural de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), identificado con las siglas A.C.S, que fue acusado de matar al director de una sucursal bancaria de La Solana así como de intentar matar a una empleada y de amenazar a una tercera trabajadora en noviembre de 2016, aseguró este lunes que el día de los hechos cogió la escopeta para quitarse la vida a sí mismo.

«Nunca pensé en matar a nadie, en lo único que pensaba era en quitarme la vida», manifestó el acusado ante la sala en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, en una declaración caracterizada por lo parco en palabras y por respuestas concisas pero evasivas.

El procesado ha manifestado que cuando se enteró de que el dinero del préstamo que le habían concedido estaba retenido, decidió ir a su casa a por una escopeta y «quitarse de en medio» e hizo caso comiso a las palabras de su contable, el cuál le dijo que estaba solucionando el caso.

Arrepentimiento del acusado

Sin embargo, fue a La Solana a hablar directamente con el director y la empleada de la sucursal y aseguró que nunca fue con la intención de hacer tal acto y que no entiende lo que pasó «nunca voy a entender por qué hice aquello» declaró A.C.S.

Los 30 kilómteros que separan La Solana de Villanueva de los Infantes fue un quebradero de cabeza para el sospechoso ya que admitió «tener lagunas» en el trayecto entre ambas localidades. «Estaba totalmente trastornado» ha añadido. Pero ha dejado claro que en ningún momento amenazó a nadie y mucho menos con el arma, y que sólo pidió hablar con el director y tampoco intentó matar a la empleada.

«No tenía nada con ese hombre», ha afirmado en referencia al director del banco, y tampoco con la empleada a la que supuestamente intentó matar, a pesar de que asegura que le «marearon mucho» con los trámites de la hipoteca.

Tmbién niega habrles gritado: «te mato, te mato» y ha recordado cómo el director se levantó de la silla y le dijo que estaba todo solucionado. Además, no se acuerda de cuando realizó el primer disparo ni que se acercara para el segundo. «Conscientemente no hice nada. Tire sin saber lo que hacía» ha añadido.

El detenido ha confirmado que arrastraba problemas mentales desde meses previos a los hechos y que incluso había acudido a varios médicos ya que notaba que se le olvidaba cómo hacer las facturas, o haber estado con clientes a los que había visitado. Uno de esos médicos, ha detallado, le diagnosticó «una depresión muy grande» pero no le mandaron ninguna medicación.

El acusado ha achacado su supuesto trastorno mental al estrés que le supuso la separación de un negocio anterior que tenía a medias con un primo suyo y a estar solo al frente de todo el trabajo. Ha asegurado que no tenía problemas financieros y que el préstamo lo había pedido para ampliar el negocio y contratar a más gente. También ha reconocido ante la sala que el arma que poseía era suya, y que es cazador desde los 16 años.

Relatos de la empleada

La empleada a la que presuntamente A.S.C intentó matar tras acabar con la vida del director de la sucursal de La Solana ha declarado «No me disparó porque no pudo, pero me vi muerta» ha asegurado ante la sala, tras manifestar que no se encontraba cómoda con el acusado tan cerca de ella.

También ha contado que hubo amenazas y peticiones por parte del acusado cuando entró por la puerta de la sucursal aquel mércoles de noviembre de 2006. Además, la empleada ha afirmado que al acusado lo conocía de otras veces, ya que un año y medio antes solicitó una financiación con el banco. La trabajadora ha admitido que el día de los hechos, el contable la llamó para comentarle que el cliente estaba «muy enfadado» porque el dinero no se podía coger, y que a raíz de eso, le pasó el teléfono al director. Unas horas después, el acusado apareció en el banco con una escopeta apuntando a la cabeza de la empleada y le dijo que se pasara al despacho del director.

Cuando entraron en el despacho el director estaba con un cliente que se pudo escabullir al ver que entraba apuntando con la escopeta le dijo «venga baja eso que se está asustando», en referencia a la empleada, y el acusado le contestó que ambos le habían engañado.

Ha continuado su relato explicando que cuando el director se sentó a intentar mostrarle en el ordenador la cuenta es cuando el acusado le dio el primer tiro, a lo que le dijo «¿pero qué haces?» y sin dejarle dar más explicaciones se acercó más y le dio el segundo tiro.

«Estaba como un cazador buscando a su presa»

La empleada, cuando presenció esta escena, ha contado que reaccionó tirándose al suelo y escondiéndose debajo de la mesa, moviéndose continuamente para que no le alcanzara con un tiro ya que estuvo intentando encañonarla. «Era como un cazador buscado su presa» sentencia.

La mujer ha asegurado que escuchó un ruido que provenía de la escopeta y que vio más cartuchos, y que se abrazó al director porque ya no hablaba porque se estaba desangrando y que le gritaba al acusado que no le disparara «por sus hijos»

Finalmente ha contado que cuando el acusado se fue del despacho salió corriendo a cerrar la puerta aunque aquel le miró por la cristalera y le volvió a apuntar con el arma. Igualmente, ha aludido a los problemas psicológicos que arrastra desde esta experiencia por la que aún necesita de tratamiento.