Navidad con productos de Canarias

Ya están en marcha las primeras rutas «Saborea España», que tienen como objetivo potenciar el turismo gastronómico desde un punto de vista sostenible en la producción, cuidando así el producto desde la tierra para preservar su calidad. También desde la salud, poniendo en valor la dieta mediterránea, y en lo medioambiental, cuidando los territorios y preservándolos en el tiempo.

Estas rutas se desarrollarán en Valladolid, Valencia, Sevilla, Lanzarote, Gran Canaria, Dénia (Alicante), Cambrils (Tarragona) y Vinarós (Castellón), aunque más adelante se incluirán nuevos destinos. Lo cierto, es que la cocina tiene un gran peso en el turismo del país, tan solo en 2017, de los 82 millones de turistas extranjeros que visitaron España, casi 15 millones lo hicieron atraídos por la gastronomía, un 20% del total. Estos foráneos dejaron alrededor de 60.300 millones de euros.

El proyecto tiene como fin dar a conocer estas rutas a los turistas, para que así puedan invertir y gastar más en cada destino, con la intención de beneficiar al propio lugar, así como a los empresarios y productores, quienes podrán atraer a los foráneos con sus propuestas sostenibles.

Gran Canaria, un continente en miniatura y una isla llena de contrastes, pretende impular su gastronomía con sama, mero, cochino negro canario o sus quesos son algunas de las delicatessen de este enclave, donde también alcanzan gran protagonismo el aguacate de Mogán, las fresas de Valsequillo, las naranjas de Telde o las piñas y cebollas de Gáldar.

La oferta de Lanzarote está moldeada por el clima de este Archipiélago, así como de su paisaje. Entre sus productos más destacados se encuentran los de mar, los pescados y mariscos, así como de la tierra, con papas o batatas de jable, ganado y quesos premiados a nivel internacional. De su singular paisaje volcánico también emana un vino único, variante de una uva singular: la Malvasía Volcánica.

Roneros de Venezuela

El Maestro Ronero Nelson Hernández fue el encargado de dar a conocer en Santa Cruz de Tenerife las peculiaridades de Ron Diplomático, un ron 100% venezolano, elaborado en este país hermano por una compañía familiar comprometida con la calidad, la gente y el medio ambiente.

Diplomático está considerado por los entendidos uno de los mejores rones en el mundo y como tal ha sido reconocido por expertos de la industria, aficionados al ron y consumidores de todo el planeta. No en vano esta Destilería y sus Maestros Roneros han sido premiados en The Golden Rum Barre Awards con los premios World Best Rum Distillery 2013 y Rum Blender of de Year 2011 y 2013. Además, algunos de los más prestigiosos bares del mundo usan este ron en la creación de sus cócteles.

Elaborado con melazas o mieles de caña de azúcar producidas en maest, está envejecido por un tiempo mínimo de dos años en barriles de roble blanco en una ubicación geográfica con óptimas condiciones para el proceso acelerado de añejamiento.