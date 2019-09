Un ministro africano a los empleados de Hidramar en Canarias: «ustedes son un ejemplo para todos»

El ministro responsable de promoción económica de Ghana, el liberal Kwabena Okyere Darko-Mensah, ha expresado en un encuentro con empleados ghaneses de Hidramar, firma líder en reparaciones vinculadas a «oil-gas» en las islas, que «ustedes son un orgullo para todos los ghaneses por vuestra integración laboral y buen hacer». El encuentro se ha desarrollado en Las Palmas de Gran Canaria.

Se trata de trabajadores que atienden servicios de petroleras como Chevron, Petrobras, Total, Seadrill, Kosmos Energy, Cairn Energy, Diamond Offshore, Tollow, Stena o Cols, que emplean los servicios profesionales de reparaciones navales en puertos de Canarias. Kwabena Okyere Darko departió uno a uno con los empleados de Hidramar y conoció los planes de la empresa para aumentar sus superficies de servicios en la islas, la seguridad juridica para invertir en Canarias, la conciliación laboral, prácticas medioambientales y los incentivos que ofrece esta sociedad anónima en materia de formación.

En presencia de la embajadora de Ghana en España, Elizabeth Adjei, y directivos de Hidramar, Darko-Mensah se mostró interesado en la prevención de riesgos laborales, la no temporalidad de la mano de obra y los salarios. Pidió a la empresa que «siga apostando y formando a gente de nuestro país, contando con nosotros como socios para aportar soluciones a nuestros jóvenes y mantener esos estándares de confianza y clima de trabajo».

«Estoy gratamente sorprendido»

Darko-Mensah, que aboga por el libre comercio y la eliminación de barreras a los negocios entre Canarias y Ghana, ha participado este septiembre en un foro de negocios en Casa África junto a una treintena de autoridades, altos funcionarios, diplomáticos y empresarios de Ghana. Alguno de los empleados de Hidramar procede precisamente del entorno natal del ministro. La agenda canaria de Kwabena Okyere incluyó visitas a empresas del sector turístico como Poema del Mar (Grupo Loro Parque) y recinto de la Autoriodad Portuaria de Las Palmas.

Kwabena Okyere se mostró sorprendido «porque he podido comprobar que hay jefes de equipo del país formados aquí, cosa que no me extraña porque nuestra gente está altamente capacitada para atender las demandas intensivas en el sector portuario; pero es un ejemplo de lo complementarios que son nuestros mercados en lo cultural y empresarial»

Según ha señalado el ministro, «Ghana es el país más pacífico de África, número uno en democracia y un ejemplo para las naciones africanas» que se fija en Canarias porque permite «establecer relaciones comerciales para convertirla en una puerta hacia África y sede de la plataforma intercontinental de libre comercio y este caso es una evidencia de que estamos en la senda correcta».