Cáritas Canarias tiene 350 cenas de Navidad en Las Palmas y 40 en Tenerife 1.111 personas que duermen en las calles en la capital grancanaria, el 30% son madres con menos de 35 años y dos hijos. La institución afirma que «bajar los billetes de avión no representa una medida contra la pobreza»

Cáritas Diocesana, la acción social de la Iglesia, ha previsto 350 cenas de navidad en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y 40 en Santa Cruz de Tenerife. Las cenas de Navidad de este 2018 las paga una empresa radicada en la isla de Tenerife.

Este dato lo aportó este sábado el director de Cáritas Diocesana de Canarias, Gonzalo Marrero, que aseguró: «la formación más sensible con los problemas sociales de Canarias es el PP». Marrero participó en un encuentro del PP sobre pobreza en las islas donde demandó al Gobierno de Canarias «discursos más concretos y cortos, pero discurso», destacó.

En ese contexto, afirmó que 1.111 personas duermen en las calles de la capital grancanaria y que el 30% son mujeres con menos de 35 años y dos menores a su cargo. «No pueden ir a asuntos sociales porque le quitan los menores», denunció Marrero.

«Tenemos indicadores peores de países atrasados», lamentó Marrero. «Hablando mal y pronto en 50% de la población está en riesgo de exclusión social», agregó. Expuso que «no se puede tardar seis meses» en activar un plan de emergencia social.

Denunció que Cáritas en la ciudad de Las Palmas a 4.200 personas «que es población invisible», «no existen». Afirmó que atiende Cáritas atiende en la capital grancanaria a 560 mujeres víctimas de la prostitución por trata de blancas, «y la que menos hijos tiene, son dos». Advirtió de un problema social que se añade que son las mujeres prostitutas que se han jubilado.

El director de Cáritas en Canarias, Gonzalo Marrero, dijo que esos datos forman parte de la red que tiene la acción social de la Iglesia en la provincia en Las Palmas. Apostilló que esa red de información se integra por 190 grupos parroquiales dotados con dos técnicos con 110 trabajadores y 1.600 colaboradores.

Marrero, en un acto sobre pobreza celebrado en la capital grancanaria, afirmó que «las soluciones simples no funcionan» para combatir la pobreza en las islas y apuntó que «en determinados» sitios de la Administración se trabaja poco.

«Una cosa es el discurso y otra es cómo es el presupuestos». A su juicio, bajar los billetes de avión no representa una medida contra la pobreza. Agregó que un convenio de carreteras no es una cuestión social sino de infraestructuras. «No se puede permitir estar en la cola de todos los indicadores sociales. Como canarios no lo podemos permitir», dijo.

«No llamen a eso emergencia social», subrayó el representante de Cáritas. Apuntó que el plan de PP sobre medidas sociales en Canarias está «perfecto». Agregó que en Canarias «no se puede» negociar solamente con sindicatos y empresarios cuando «el tercer sector atiende al 50% de la población».