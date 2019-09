Canarias reconoce sus mejores vinos para entrar en otoño

Eidan, Agala y Valara fueron elegidos los Mejores Vinos de Gran Canaria 2019 tras la celebración de la Cata Insular con la participación de 23 bodegas de la Denominación de Origen Vinos de Gran Canaria. La cosecha de uvas del pasado año fue muy generosa, con la recogida de 533.000 kilos, y las previsiones apuntan que este año podría ser de un 30 o 40 por ciento menos, debido a diversas causas, entre ellas los terribles incendios que asoló Gran Canaria este verano.

Por otro lado, la Denominación de Origen y Vinigran impulsarán conjuntamente un plan vitivinícola con el fin de incrementar las áreas de cultivo, especialmente en medianías y cumbre, ya que estos cultivos funcionan como cortafuegos en caso de incendio forestales y, además, contribuirían a crear un paisaje mosaico.

Este plan incluiría la creación de un vivero insular para suministrar la vid a los productores, primar las tierras en desuso para poner en marcha cultivos, además de la posibilidad de crear una Escuela de Viticultura, siguiendo la estela de la Escuela de Apicultura, y la de Ganadería y Pastoreo.

La Universidad de La Laguna a través de su Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias patrocinada por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria ha constituido un grupo de trabajo multidisciplinar con el fin principal del grupo es fomentar la investigación en las materias objetivo de la cátedra, generando conciencia y contribuyendo al desarrollo responsable, sostenible y accesible de la actividad turística en contacto directo con las actividades agropecuarias del archipiélago canario.

Este fin de semana en Garafía: VI Ruta del Queso de Garafía, que se lleva celebrando durante este mes los jueves, viernes y sábados y finaliza este fin de semana. Sorteos de lotes de productos locales, almuerzos, viajes y experiencias sobre ruedas. En La Orotava, Cuvée Enoteca acoge una Cata comentada de Bodegas Viñátigo a partir de las 18.30 horas donde degustar y conocer de la mano de su enólogo Juan Jesús Méndez las elaboraciones de esta bodega guanchera.

En Telde, este viernes, con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo, San Juan es el escenario elegido para la celebración de la Feria de Vinos y Tapas, a partir de las 20.30 horas, con la actuación del grupo L`Âme Soul. El sábado 28 en Los Realejos, La Corona, Icod el Alto, celebra la VII Feria de las Papas Antiguas de Canarias, en horario de 10 a 14 horas, con gastronomía y música en vivo.

Restauración de Canarias en Just Eat

Just Eat, la compañía líder en el sector de comida a domicilio, anuncia la adquisición de Canary Flash (Canary Delivery Company SL), tras recibir la aprobación de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). La adquisición es complementaria al negocio de Just Eat en España, aportando un alcance adicional a la compañía y reforzando su presencia en las islas Canarias, donde opera desde 2014.

Tras formalizar la adquisición, Canary Flash, que se fundó en 2015 y está presente tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife, se integrará dentro de Just Eat. Los restaurantes que hasta ahora operaban con Canary Flash pasarán a formar parte de Just Eat para que los usuarios puedan seguir pidiendo comida a domicilio de sus restaurantes favoritos a través de la aplicación y la plataforma web de Just Eat.