Zaragoza monta un pabellón para confinar a contagiados, ante la avalancha de nuevos casos

Miguel G. García / Vídeo: AT

Zaragoza se ha apresurado a montar un pabellón para confinar a personas contagiadas de Covid que son asintomáticas o que presentan cuadros leves de la enfermedad. Es una de las medidas de urgencia que ha acordado el Ayuntamiento de Zaragoza con el Gobierno aragonés, ante la avalancha de casos que se está produciendo desde hace días en esta región y la necesidad de incrementar la respuesta sanitaria. El pabellón va a entrar en funcionamiento con 100 camas, pero no se descarta ampliar su capacidad según cómo evolucione la crisis sanitaria.

[TVE destaca que la tasa de contagios de Aragón está entre las más altas del mundo]

Las medidas adoptadas la semana pasada por el Gobierno aragonés no han dado los resultados esperados y ahora se han reforzado en un intento por contener la oleada de contagios. De hecho, una semana después del primer plan desplegado por el Ejecutivo regional, la grave escalada de casos no solo no ha remitido sino que se ha agravado.

La oleada ha empezado a golpear de nuevo a las residencias de ancianos y se ha extendido ya por decenas de municipios de la Comunidad. Pero el epicentro del foco es Zaragoza, donde vive la mitad de toda la población de Aragón.

Mientras se multiplican los rastreos y las pruebas preventivas de detección ante la creciente gravedad del rebrote, Aragón ha anotado una cifra récord de casos detectados. En cinco meses de pandemia, nunca se habían contabilizado tantos contagios en tan poco tiempo. Aragón es, con mucha diferencia y desde hace semanas, la región que presenta la mayor tasa de contagios de España en las estadísticas del Ministerio de Sanidad.

Trabajos de instalación del mobiliario en el pabelló Covid montado en Zaragoza Miguel G. García

Según los informes oficiales del Gobierno aragonés, la propagación avanza actualmente en la región a un ritmo semanal de más de 2.100 nuevos casos confirmados por PCR. Y ayer jueves alcanzó la cifra récord de 422 nuevos contagios detectados en solo 24 horas. De ellos, 300 en la capital. Este viernes se confirmó que la oleada sigue en máximos , tras acumular otros 315 casos más en todo Aragón, unos 170 en la capital aragonesa, el 54% del total.

Tras esta multiplicación acelerada de nuevos contagios, se ha optado por habilitar un espacio en el que confinar casos leves o asintomáticos detectados por PCR. El Ayuntamiento se ha encargado de montar ese espacio en un tiempo récord, este viernes. En cuestión de horas ha desinfectado el pabellón que va a utilizar a estos efectos, la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, ha trasladado allí un centenar de camas y colchones, mesas, taquillas, sillas, mamparas y diverso material de equipamiento. El próximo lunes se completará con la instalación de duchas portátiles. Desde ese momento, este nuevo pabellón Covid estará operativo, según han informado fuentes municpiales.

A partir de ese momento, el funcionamiento ordinario de este espacio será gestionado por Cruz Roja, aunque será el Servicio Aragonés de Salud (Gobierno regional) el que se encargará tanto de la atención sanitaria de quienes sean confinados allí como de decidir qué casos traslada a ese centro. Aunque arranca con 100 camas, no se descarta ampliar su capacidad si fuera necesario.

La pasada primavera, cuando se dispararon los ingresos hospitalarios por el coronavirus, el Auditorio de Zaragoza albergó un hospital de campaña que no llegó a utilizarse. El Gobierno aragonés decidió desmantelarlo cuando desapareció el riesgo de colapso en los hospitales de la capital aragonesa. Y ahora se ha tenido que volver a instalar este nuevo pabellón, pero con material sufragado por el Ayuntamiento, un equipamiento que el Consistorio zaragozano ya adquirió en las primeras semanas de la pandemia para habilitar un albergue de urgencia para personas sin hogar, que también montó en aquel momento en tiempo récord.