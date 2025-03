Illa mantiene el término «allegado» en las reuniones de Navidad por «sentido común»

El Ministerio de Sanidad insiste en matener el término «allegado» entre las excepciones para permitir viajes, celebraciones y banquetes navideños , dentro del plan de seguridad frente al coronavirus. Se mantiene también el tope máximo de 10 personas para las celebraciones y reuniones navideñas. Al mismo tiempo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa , ha puesto reparos a aceptar la solicitud de la Comunidad de Madrid para que las farmacias puedan realizar test de antígenos para la detección de enfermos de Covid.

Así lo indicó Illa tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado este martes desde Zaragoza entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Los ministros de Sanidad y de Política Territorial, Salvador Illa y Carolina Darias , se trasladaron este martes a la capital aragonesa. Se reunieron con el presidente aragonés, Javier Lambán (PSOE), y con su consejera de Sanidad, Sira Repollés . Y celebrar desde esta ciudad la reunión telemática con los responsables de Sanidad del resto de autonomías.

Dice Illa que el término «allegado» en el plan navideño frente al Covid responde al «sentido común». Pese a lo polémico de la medida, rechazada públicamente por varios responsables autonómicos desde que se anunció, el ministro Illa insiste en no entender la controversia.

Aunque han sido varios los gobiernos autonómicos que en los últimos días han manifestado su rechazo al término «allegado» en los permisos para las navidades, Illa aseguró que durante la reunión de este martes solo había habido «algún comentario» que pedía «precisar el término». Sin más.

El Ejecutivo de Lambán recula ante Illa

El Gobierno aragonés que preside el socialista Javier Lambán se cuenta entre los que han dado marcha atrás en sus críticas . La semana pasada, el propio Lambán consideró un desatino que el Ministerio de Sanidad hubiera incluido el término «allegado» y lo calificó de «barra libre» en un momento en el que es necesario restringir la movilidad y las reuniones navideñas para la contención del Covid. Sin embargo, este martes, en la rueda de prensa que ofreció Illa, la consejera aragonesa de Sanidad no cuestionó la medida. Ni rastro de las palabras lanzadas hace escasos días por Lambán.

«Es una cuestión semántica», dijo este martes el Gobierno aragonés por boca de la consejera Repollés, para esquivar la controversia. «Creo que no es necesario expresar más objeciones» , afirmó la consejera para respaldar lo que acababa de decir el ministro.

Madrid y los tests de antígenos

Illa afirmó que, cuando se habla de «allegado», se hace referencia a una «relación afectiva que no cae en la relación familiar clásica». «Creo que todo el mundo lo ha entendido. Intentamos aplicar el sentido común», remarcó el ministro que, sin embargo, sí se mostró crítico con la petición de la Comunidad de Madrid de realizar test de antígenos en las farmacias .

Aunque dijo que el Ministerio aún no ha tomado una decisión a la solicitud del Gobierno madrileño que preside la popular Isabel Díaz Ayuso , tampoco ocultó que no le satisface. Dijo que la decisión dependerá de lo que digan los «técnicos» del Ministerio, pero no avanzó cuando responderá a la Comunidad de Madrid y dejó claro que no ve con buenos ojos la solicitud para que las farmacias puedan hacer test de antígenos. Para avalar su posición personal aludió a un comunicado de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, en el que expresaba su opinión al respecto.