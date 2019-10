Cataluña hoy Torra pierde el control sobre los CDR después de alentarlos para que actuaran Tsunami Democràtic, con conexiones con Puigdemont, intenta ahora rebajar la tensión, sin éxito. Arran, las juventudes de la CUP, apoya los ataques de las Fuerzas de Seguridad

Quim Torra ha sido hasta ahora el «tonto útil» que primero alentó las protestas callejeras y luego justificado las actuación de elementos radicales. Tras los sucesos de la madrugada de ayer en Barcelona y otras capitales de provincia catalanas intenta como puede salvar su discurso supuestamente pacifista y llama a la no violencia. Pero ya es demasiado tarde; los CDR no le obedecen, ni a él ni a ERC, y advierten de que no sólo no van a poner fin a las algaradas, sino que las van a potenciar. Arran, que es la rama juvenil de la CUP, también apoya la violencia y defiende a quienes ayer convirtieron la Ciudad Condal en un campo de batalla.

Los CDR han pedido otra vez el cese del consejero de Interior, Miquel Buch, por las cargas de Mossos d'Esquadra de ayer, pero al mismo tiempo avisan de que «hemos comenzado un camino de no retorno». El desafío, por tanto, no es ya solo contra el Estado, sino también contra una Generalitat que es incapaz de liderar la situación. Ha alimentado al monstruo, y la fiera ahora se vuelve contra ella. No entendió que al final los violentos, si no los combates, imponen su ley.

En un comunicado, los CDR justifican las protestas callejeras de anoche: «No caigamos en la trampa de aquellos que nos quieren desmovilizar con el falso argumento de la violencia. La única violencia que hemos sufrido las últimas horas ha sido la de los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional, unidos para aplicar ferozmente la violencia institucional. No aceptaremos que el conseller Miquel Buch siga ni un día más a cargo de los Mossos. Tampoco toleraremos que Policía Nacional y Guardia Civil sigan en territorio catalán reviviendo las escenas del 1 de octubre de 2017. Es la hora de la desobediencia civil, pero también de la desobediencia institucional».

Tsunami Democràtic, que según algunas informaciones tiene conexiones con Torra y Puigdemont, intenta por su parte calmar las aguas. La imagen de la violencia secesionista desgasta minuto a minuto esa ola de simpatía que había en determinados círculos internacionales. De hecho, no va a volver hacer ninguna convocatoria hasta el día 26 -fecha del Barcelona-Madrid-, y quiere que todo se centre ahora en las marchas que han salido esta mañana desde distintos puntos de Cataluña para confluir en Barcelona el viernes.

Sin embargo, no parece que vayan a poder influir en los CDR, donde se juntan elementos nacionalistas muy violentos con experiencia, con antisistema y otros grupos radicales. Cada vez más se vislumbra una estructura de compartimenos estancos, pero todos ellos coordinados por un pequeño grupo de inividuos. Su neutralización se ha convertido en una prioridad para los servicios de Información e Inteligencia.

«Exigimos que el Govern y todos los partidos comprometidos con la autodeterminación y las libertades den un paso adelante de manera urgente para romper con el Estado español, desobedeciendo la sentencia del Tribunal Supremo y haciendo frente común para avanzar hacia la república». De momento, los CDR han vuelto a convocar una movilización en Barcelona para protestar contra «la represión y la violencia policial», bajo el lema «¡Que se vayan!».

«Esto no es un asunto de orden público; es un desafío al Estado», sostienen por su parte fuentes policiales consultadas por ABC. La magnitud de la movilización hace que el cansancio comience a hacer mella en los Mossos d'Esquadra, que son los que lideran el dispositivo de seguridad de acuerdo con sus competencias, y por eso el papel de la Policía y la Guardia Civil puede aumentar en las próximas horas. Ante esa eventualidad, Interior evalúa si es necesario enviar refuerzos a Cataluña. De hecho, las unidades de las comunidades autónomas más próximas están en prealerta.