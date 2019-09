Manuel Cruz, presidente del Senado De la teoría a la práctica política Catedrático de Filosofía Contemporánea en la UB, el presidente del Senado es un dirigente discreto y alérgico al politiqueo de jugada corta

Seguir Àlex Gubern @alex_gubern Barcelona Actualizado: 10/09/2019 03:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando Pedro Sánchez encomendó a Miquel Iceta la misión de presidir el Senado, el mensaje se entendió a la perfección. Un catalán con mucha mili política a sus espaldas para presidir una Cámara a partir de la cual el PSOE pretende vehicular su proyecto de articulación territorial de España en clave federal. Tras el veto de ERC a Iceta el PSOE redobló la apuesta: algo así como un «toma dos tazas» dirigido al soberanismo. Manuel Cruz (Barcelona, 1951), vinculado al PSC, es de alguna manera el federalista de cabecera del socialismo catalán, el teórico que, arrastrado por un «procés» que siempre ha combatido, decidió dar el paso de las ideas a la práctica en primera línea como presidente del Senado.

Más conocido por su trayectoria académica como catedrático de Filosofía en la Universidad de Barcelona (UB), Cruz dio el paso hacia la implicación política en octubre de 2012. Poco después, Cruz junto a otros notables del entorno socialista, firmaba el manifiesto fundacional del grupo que a los pocos meses se constituiría como Federalistes d’Esquerres, que el propio Cruz presidió entre 2013 y 2016

En ese manifiesto se sientan las bases de un grupo que aboga por la articulación federal de España como alternativa al proyecto soberanista y al recentralizador. El pensamiento político de este grupo se entiende repasando el contenido de su manifiesto «Llamamiento a la Catalunya Federalista y de Izquierdas»: «Rehuimos las visiones apocalípticas sobre una virtual secesión, pero no estamos dispuestos a aceptar acríticamente los argumentos azucarados del independentismo. No creemos que pertenecer a España sea una obligación perpetua, pero no compartimos tampoco las razones de quienes sostienen la necesidad histórica de la ruptura».

La implicación política del filósofo da un paso decisivo cuando en 2016 deja la presidencia de la entidad para presentarse con el PSC en las elecciones generales. Repitió para el Senado en abril de 2019. Su trayectoria parlamentaria fue más bien discreta, en el segundo plano, en consonancia con las maneras de un personaje alérgico al politiqueo de jugada corta y tuit. En ese periodo, junto al resto de diputados del PSC, rompió la disciplina de voto del grupo del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy (PP).

Licenciado en Filosofía por la UB, se doctoró en 1979 y actualmente ocupa en esta universidad la cátedra de Filosofía Contemporánea, campo en el que ha desarrollado una extensísima carrera, siendo docente en diversas universidades europeas y americanas, así como investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIF). Como autor, firma una vastísima bibliografía en el campo del ensayo filosófico, siendo también director de colecciones editoriales, editor o en su momento director de la revista de pensamiento urbano Barcelona Metrópolis. Sus ensayos han sido reconocidos con premios como el Espasa de Ensayo o el Internacional de Ensayo Jovellanos.