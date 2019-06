La semana que viene, clave para el futuro de Borrell en Europa Si quiere ser eurodiputado debe declarar el miércoles que no será ministro

Cuenta atrás para conocer el futuro de Josep Borrell. La próxima semana será clave para conocer el futuro del ministro de Asuntos Exteriores. El cargo de ministro del Gobierno de un Estado miembro es incompatible con la condición de eurodiputado que Borrell ostentará tras haber liderado la lista del PSOE a las elecciones europeas el pasado 26 de mayo.

Esa incompatibilidad aparece recogida en el artículo 7 de la norma de elección de los miembros del Parlamento Europeo por sufragio directo, un texto aprobado en 1976 y actualizado por la decisión del Consejo de 2002/772/EC.

La idea inicial de Pedro Sánchez al designar a Borrell como su candidato en las elecciones europeas era convertirlo en comisario. ¿Pero qué sucede si finalmente no es así? En el Gobierno aseguran que en las negociaciones Pedro Sánchez acude con «varios candidatos para los distintos puestos». Es decir, España no tiene solo un candidato al que colocará en la comisaría que corresponda sea ésta cual sea. Sino que Sánchez podría decidir el nombre en función del puesto. Ahí han sonado Nadia Calviño, por su anhelo de volver a Bruselas, Luis Planas o Teresa Ribera. Si el puesto final destinado para España no cumpliese las pretensiones del ministro y Sánchez optase por otro perfil.

Lo que establece el reglamento interno del Parlamento Europeo respecto a las incompatibilidades, en su artículo 3.2, es que antes de tomar posesión de su escaño los futuros eurodiputados «formularán por escrito una declaración de que no ejercen ningún cargo incompatible con el mandato de diputado al Parlamento Europeo». Se establece además que «dicha declaración se formulará, en la medida de lo posible, a más tardar seis días antes de la primera sesión del Parlamento que se celebre después de las elecciones». Esos seis días antes es el próximo 26 de junio ya que la sesión constitutiva es el 2 de julio.

Borrell podrá ser eurodiputado «siempre que haya firmado previamente la mencionada declaración por escrito» y «aunque no se hayan comprobado sus credenciales o no se haya resuelto sobre una posible impugnación». Pero cuando se desprenda de «hechos comprobables» que hay una incompatibilidad el Parlamento, «hará constar la vacante» del escaño. Es decir, la próxima semana Borrell debe firmar esa declaración y ser cesado por el Consejo. Si estos dos hechos no se producen será síntoma de que no lo va a ser. Y eso solo puede ser síntoma de que sigue en el Gobierno. Los miembros de la Comisión tampoco pueden ser eurodiputados, así que el camino hacia ser comisario seguiría abierto.

Ante esta incertidumbre el Gobierno ha apurado los tiempos. «Siempre dijimos que Borrell podría seguir siendo ministro hasta el final, justo antes del primer pleno del Parlamento Europeo», dicen desde el Gobierno. Desde La Moncloa se confirma que Borrell «cesaría como ministro en el próximo Consejo» porque «tendría que cesar antes de incorporarse al pleno del 2 de julio».

No obstante nadie en el Gobierno espera que el puesto no cumpla con las expectativas de Borrell. Al contrario, desde hace tiempo se viene señalando que es el rechazo del ministro a ser Alto Representante para la Política Exterior lo que impediría que España ocupase uno de los cuatro grandes puestos. Además, Sánchez ha puesto en valor que su prioridad en estas negociaciones es la de lograr una buena representación del conjunto de la familia socialdemócrata europea, de la que es negociador principal.

En el Gobierno han bajado las expectativas al respecto a poder lograr uno de los cuatro grandes puestos: presidencia de la Comisión, presidencia del Parlamento Europeo, presidente del Consejo y Alto Representante. «Si nos llevamos uno, va a haber que hacer la ola», dicen en el equipo del presidente. Pero obtener una vicepresidencia «potente» de la Comisión se considera factible. Y si ese es el rango alcanzado en el Gobierno creen que solo Borrell podría representarlo.