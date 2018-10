Los niños le entregaron a Pedro Sánchez un dibujo retrato - EFE

Sánchez, a unos niños: «No he estudiado nada para ser presidente. No hay una carrera para ser político» El presidente del Gobierno acudió este pasado miércoles al Centro de Intervención y Recursos para la Infancia y la Adolescencia de Save the Children en Vallecas y respondió a las preguntas de los «pequeños periodistas»