Sánchez pide a Casado un apoyo «excepcional» y dice que el plazo del estado de alarma «no es inamovible» El presidente del Gobierno pide a los ciudadanos que se queden en casa aunque el decreto no obligue a ellos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha reclamado a todos los partidos un «abrumador respaldo» a la solicitud de prórroga del estado de alarma aprobado esta mañana y que quiere aprobar la próxima semana en el Congreso de los Diputados para que pueda estar en vigor hasta el 9 de mayo .

Sánchez justificó el uso de este instrumento «dada la gravedad de la situación« y porque »es la herramienta más eficaz para hacer frente al virus«. El presidente del Gobierno ha querido advertir que con esta aprobación »no hay confinamiento general«, pero ha pedido a los ciudadanos que se queden en casa. »Cuando más nos quedamos en casa más protegidos estaremos. No hay que aprobar medidas para hacer lo que hay que hacer. Quedémonos en casa todo lo que sea posible«.

El Gobierno ha contactado ya con Pablo Casado. En esa conversación el presidente le ha pedido su apoyo, pero ha evitado esta mañana especular sobre la posición del PP. «Me gustaría que pudiéramos contar» con su respaldo «extraordinario a una medida extraordinaria», ha dicho Sánchez.

Aunque el Gobierno solicitará una prórroga hasta el 9 de mayo, el propio Sánchez se ha comprometido a levantar la excepcionalidad antes si la situación mejora. «He mencionado que la duración del estado de Alarma será de seis meses, si así lo aprueba el Congreso esta semana. Quiero que sepan que el plazo no es inamovible . Si podemos superar antes la emergencia plenamente, el estado de alarma dejará de aplicarse de inmediato. Pero ése es el plazo que consideramos hoy por hoy necesario en base a la ciencia y también a las recomendaciones de los expertos«, ha planteado el presidente.

Ante esta situación tan extraordinaria, contrario al establecido en marzo cuando el Gobierno tenía que ganar las prórrogas cada quince días, será el ministro de Sanidad, Salvador Illa , quien acuda cada quince día a comparecer. Pero ya no será para sacar adelante una votación, ya que el Gobierno quiere evitar estar sometido a la inestabilidad de la primavera. «El país no puede estar sometido a una situación que no nos permita planificar reformas legales», justifican fuentes gubernamentales.