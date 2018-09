Sánchez convocará elecciones si no logra aprobar sus cuentas El presidente descarta la opción de prorrogar los Presupuestos del PP: «No son los míos»

Itziar Reyero

@ireyero Seguir Madrid Actualizado: 04/09/2018 03:09h

Pedro Sánchez desea agotar la legislatura aunque antes deberá aprobar sus propios Presupuestos, una tarea difícil para la que se encomienda en exclusiva al apoyo de Podemos y los grupos nacionalistas del Congreso. Ni PP ni Ciudadanos le facilitarán el camino y la gran incógnita es cómo justificarán partidos como el PNV o el PDECat su aval a unas cuentas que llevan el sello de Podemos, su antagónico en harina económica.

Pero el presidente del Gobierno no contempla la opción de prorrogar las cuentas del PP, que no ha tenido más remedio que heredar para este año. Así lo reconoció ayer en una entrevista en la Ser, en la que evitó verbalizar que un fracaso en la negociación presupuestaria precipitaría su final en la Moncloa y le obligaría a convocar elecciones anticipadas en 2019. Sánchez se comprometió implícitamente a que su única opción es elaborar unos Presupuestos desde la izquierda. «El Gobierno solo tiene una opción», aseguró. «Estos no son mis Presupuestos», recalcó desmarcándose de las recetas económicas del PP y apostando por una nueva política coronada por un lema: «la justicia social».

De momento, el Ejecutivo negocia en solitario con Podemos con el objetivo de llevar a la Cámara en el mes de noviembre su anteproyecto presupuestario para su tramitación parlamentaria. Según el calendario más optimista de Moncloa, las cuentas deberán estar aprobadas en marzo, en plena precampaña de las elecciones municipales y autonómicas.

Sánchez avanzó su intención de enviar al Parlamento su anteproyecto de cuentas aunque fracase la negociación para la nueva senda de déficit, que ya fue tumbada por el Congreso en julio con el rechazo frontal de Podemos. Sin embargo, el presidente no quiere romper su idilio económico con el partido de Pablo Iglesias, al que reserva la condición de socio preferente del Gobierno. Así, reafirmó su intención de elevar la presión fiscal, incluido el IRPF. Mientras Podemos pretende una subida impositva para rentas a partir de 60.000 euros, Hacienda defiende que el listón debe situarse en los 150.000.

También confirmó que se subirá el impuesto de Sociedades, que debe subir «como mínimo» al 15% para las grandes empresas. «O hay justicia fiscal o es imposible la justicia social», proclamó ayer el presidente, que dio por hecho la creación de un impuesto sobre el diésel, aunque luego su ministra lo dejara en un «globo sonda».

Sucesiones y Donaciones

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, confirmó ayer que no participarán de la negociación de Presupuestos, que ven «podemizados». Rivera, que hace tan solo dos años firmó un pacto de legislatura con el PSOE de Pedro Sánchez, se situó en las antípodas de la política económica que ahora impulsa el Gobierno socialista.

Por otra parte, Ciudadanos registrará hoy en el Congreso una proposición de Ley para suprimir el Impuesto de Sucesiones en toda España. El partido naranja pretende hacer bandera de la igualdad con este gravamen sobre las herencias y donaciones entre familiares, que está transferida a las comunidades autónomas y que es discordante según la región. «Es un sistema caótico» e «injusto», aseguró Rivera, quien señaló que su eliminación tendría un impacto total de unos 2.000 millones en la recaudación.

El impuesto de Sucesiones ha sido una de las grandes batallas políticas en Andalucía, donde el PP inició hace tres años una campaña para exigir su bonificación al máximo, como sucede en Madrid. Sin embargo, fue Ciudadanos el que se llevó el gato al agua obligando a Susana Díaz a rebajarla a cambio de su apoyo a los Presupuestos. El PP y Cs también pactaron prácticamente su eliminación y ahora Rivera quiere recoger esa demanda que hacen desde otras comunidades como Aragón.