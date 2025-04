Sánchez pide una prórroga hasta el 26 de abril pero ya anticipa que el estado de alarma durará todavía más El permiso retribuido no se extenderá más allá del 9 de abril, por lo que se vuelve al estado de alarma de las dos primeras semanas El presidente explica por primera vez que el estado de alarma se prolongará más allá de la prórroga anunciada hoy, pero sí aspira a poder modularlo porque anticipa que ya estamos cerca de doblegar la curva y empezar el descenso

Pedro Sánchez ha oficializado hoy que solicitará una nueva prórroga del estado de alarma hasta la medianoche del 26 de abril. Pero lo más relevante de su comparecencia de esta tarde en La Moncloa es que el presidente del Gobierno ha reconocido que esta prórroga no será la última. "El estado de alarma no va a durar otros 15 días, va a durar otro tiempo más", ha reconocido el presidente.

El presidente del Gobierno ha reconocido por tanto que el estado de alarma no terminará en las tres semanada que quedan hasta el límite de la nueva prórroga. Pero sí ha planteado que espera que "tampoco" sea el mismo estado de alarma. Es decir, que pueda ser con medidas más relajadas en algunos aspectos: "Ya anuncio que vendrán más días de estado de alarma, pero no los mismos".

Por otro lado, Sánchez ha confirmado que lo que no se prolongará será el Real Decreto de medidas extraordinarias que incorporó la figura del permiso retribuido. Esta medida terminaba el 9 de abril. Por lo tanto, tras el fin de semana posterior al viernes santo (10 de abril), el lunes 13 de abril empezaremos con el mismo estado de alarma que se desarrolló durante las dos primeras semanas de estado de alarma.

Con esta nueva prórroga hasta el 26 de abril se cumplirán 45 días de confinamiento. Pero no será la última prórroga y las condiciones de las semanas subsiguientes dependerán de la evolución de los contagios. Aunque para entonces el Ejecutivo aspira a poder relajar algunas medidas . No obstante, el presidente no ha querido anticipar medidas específicas para el puente de mayo, que llega apenas una semana después del 26 de abril.

Tras atravesar la semana más duras en cuanto al número de fallecidos, el Gobierno valora positivamente las medidas adoptadas porque "han servido para mitigar la propagación del virus" y "para contener la avalancha sobre nuestros hospitales". En un largo discurso inicial Sánchez ha valorado que "hemos logrado un primer avance en medio de la consternación por la pérdida de vidas".

Sánchez ha asegurado que los datos pronostican que en estos días "estamos en condiciones de doblegar la curva de expansión de la epidemia". Estamos por tanto todavía en la primera etapa, aquella en la que el virus todavía crece, pero cerca de poder doblegarlo.Una etapa, no obstante, "en la que seguiremos aún unas semanas más".

El presidente ha insistido en la necesidad de mantener estas medidas dos semanas más, además de la que queda hasta el 12 de abril, considerando que es el tiempo necesario para "sanar" el sistema sanitario. La aspiración es que cuando pasen estas tres semanas el escenario pueda ser otro.

Aún es pronto para determinar si entonces se empezará la segunda fase. Pero en cualquier caso el presidente ha alertado de que esa transición, el "regreso progresivo a la normalidad social", no será sencillo ni mucho menos inmediato: "no será más suave el descenso, no nos llevemos a engaño", ha dicho Sánchez. Considerando que "precipitarnos, relajarnos tendría un resultado peor que volver al punto de partido".

Una segunda fase en la que habrá que extremar las medidas de higiene "tanto individual como colectiva". El presidente del Gobierno ha hablado también de la importancia de estas iniciativas sanitarias y tecnológicas. En este día después, un tiempo todavía incierto, Sánchez ha dicho que será preciso "concitar la máxima unidad".

Previamente a esta comparecencia el presidente del Gobierno ha realizado una ronda de llamadas esta mañana a los líderes de los diferentes partidos políticos para comunicarles que solicitará una nueva prórroga del estado de alarma . Algo que tendrá que aprobarse la próxima semana en el Congreso de los Diputados antes de que caduque la prórroga actual, prevista para las 00:00 horas del 12 de abril. Pablo Casado e Inés Arrimadas ya han trasladado a través de sus redes sociales que apoyan al Gobierno, pero ambos apuntan a la idea de que el Gobierno tiene que contar con la oposición. Aunque la prórroga estaba asumida, al menos en esta ocasión Sánchez se la ha comunicado antes al resto de partidos .

He recibido la llamada de Pedro Sánchez para informarme que solicitará al Congreso la prórroga del Estado de Alarma. Le he vuelto a transmitir el apoyo del Partido Popular para las medidas de contención contra el coronavirus. La lealtad y la unidad exigen eficacia y transparencia — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) April 4, 2020

He hablado con Pedro Sánchez. Desde @CiudadanosCs apoyamos la prórroga del Estado de Alarma y pedimos al Gobierno que impulse además unos nuevos Pactos de la Moncloa. Si consensuamos todas las medidas sanitarias y económicas seremos más eficaces y fuertes frente al #COVID2019💪🏻🇪🇸 — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) April 4, 2020