López Miras, presidente en funciones de Murcia: «Soy optimista, quiero formar Gobierno la semana que viene» Fernando López Miras huye de los reproches y ratifica su compromiso con Ciudadanos y con Vox: «cuando hablamos de propuestas estamos muy, muy de acuerdo»

Nunca antes la Asamblea Regional de Murcia había concitado tanta atención mediática en toda España. La sesión de investidura de Fernando López Miras, fallida en el último minuto, trasciende a la Autonomía, avanza detalles extrapolables a la Comunidad de Madrid y anuncia cómo serán las relaciones de los tres partidos que ocupan el espectro desde el centro a la derecha. El no in extremis de Vox -sobre cuyas motivaciones y detalles aún hay mucho que averiguar- abre un nuevo escenario, pero en conversación con ABC el candidato del Partido Popular no pierde la esperanza y se atreve a poner plazo a un nuevo intento.

¿Es usted optimista? ¿Se ve, de nuevo, presidente?

Soy muy optimista y me baso en criterios objetivos. Tenemos un buen acuerdo con Ciudadanos que incluye 72 medidas liberales y reformistas para Murcia. Y soy optimista porque Vox nos ha propuesto medidas que, analizadas, todas son por supuesto legales, respetan la Constitución y no suponen recorte de derechos. Y, además, son compatibles con el acuerdo firmado con Ciudadanos. Estamos de acuerdo, y ayer lo manifestamos. Yo manifesté mi compromiso a aplicar las medidas de Vox; y Vox dijo que estaba de acuerdo en un 95 por ciento con el acuerdo de PP y Ciudadanos; y Cs dijo que respetaban y asumían que yo aplicase las medidas que había puesto encima de la mesa Vox. En lo importante estamos de acuerdo, y eso me hace ser optimista.

En la Región de Murcia, ¿hay alternativa a un Gobierno presidido por usted?

Tenemos un acuerdo de 22 diputados, mientras que la izquierda suma 19. Hay cuatro diputados de Vox que tienen mi mano tendida y mi disposición para alcanzar un acuerdo.

Ponga plazo a su optimismo, ¿cuándo podrá ser investido?

Si de mi depende, que no depende, la investidura podría ser la semana que viene, porque esta todo avanzado. El acuerdo con Ciudadanos está y el acuerdo con Vox también está. Por tanto, son cuestiones que se pueden superar.

¿Qué sucedió ayer?

Yo ya estoy pensando en el futuro, soy optimista y tengo ganas. Estoy pensando en sentarme con Vox con mi mano tendida, porque los murcianos merecen un gobierno y no perder más días. Ayer fue un día de muchísima intensidad, por la mañana estuvimos reunidos más de cinco horas, en las que Ciudadanos hizo un esfuerzo y en el que Vox puso sus propuestas encima de la mesa: vimos que eran compatibles y llegamos a un principio de acuerdo. Fue un día intenso, con mucho intercambio de documentos y de llamadas, y finalmente no pudo ser. No voy a buscar culpables ni dejar entrever ninguna hipótesis. Mi objetivo es que esta semana, sin más demoras, haya un acuerdo que permita llegar a un Gobierno que se ponga a trabajar: bajadas de impuestos, la libertad de los padres, ayudas a autónomos, defender la agricultrura y, por supuesto, el trasvase Tajo-Segura. Y la región de Murcia tiene mucho que decir en el modelo nacional y en la defensa de la unidad de España.

¿Cree que está usted siendo perjudicado por los intereses partidistas nacionales?

Al final, todos tenemos nuestras posiciones, pero al final lo que va a imperar es la vocación de servicio público que debemos de tener todos. Lo que se vio ayer (por el jueves) es que cuando hablamos de medidas y de propuestas para mejorar la vida de los murcianos, en ese punto estamos muy, muy de acuerdo.

Le veo a usted muy prudente

Me gustaría formar Gobierno la semana que viene, y de ahí mi moderación.

¿Cuál será su próximo movimiento para concitar el acuerdo?

Sin duda ayer (por el jueves) dimos un buen ejemplo de trabajo conjunto, salvo el resultado de la votación. Debemos intentar que impere y que se prolongue lo que hicimos ayer: fue un trabajo sensato. Es lo que yo voy a intentar, no solo en la negociación, sino también en el día después. Ciudadanos tiene mi compromiso para aplicar esas medidas de Gobierno y Vox tiene mi compromiso para incorporar aquellas propuestas que nos han hecho y que, insisto, son razonables.