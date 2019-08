Entrevista Javier Fernández-Lasquetty: «El Gobierno no ha hecho nada para abonar lo adeudado» Madrid reclama 1.200 millones de euros. Si no llegan, se notará en el pago a proveedores

El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, pone voz a la queja de las comunidades autónomas que esperan desde hace meses que el Gobierno central cumpla con su obligación de ingresarles las cantidades a cuenta correspondientes al ejercicio 2017.

Las comunidades reclaman casi 4.800 millones de euros al Gobierno central. Madrid, 1.237 de ellos. ¿Desde cuándo?

El Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a establecer los instrumentos necesarios para abonar a las comunidades autónomas las entregas a cuenta que corresponden al ejercicio de 2019, tras el esperpéntico fracaso de las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado. El Ministerio de Hacienda no ha hecho nada al respecto, ni antes ni después de estar en funciones. En el caso de la mensualidad del IVA, la propia ministra Montero se comprometió a solucionarlo tras llegar al Gobierno, con igual resultado.

Se envió una carta a Hacienda. ¿Han recibido alguna respuesta?

No hemos recibido ninguna respuesta formal, más allá de las declaraciones de los miembros del Gobierno en los medios, amenazándonos con mantener esta situación si no se facilitaba la investidura de Pedro Sánchez. La ministra Montero ya ha señalado en varias ocasiones que se iban a buscar los instrumentos necesarios para poder desbloquear esta situación que afecta a todas las comunidades autónomas, pero lo cierto y verdad es que no tenemos más que promesas incumplidas anunciadas en los medios.

No se apuntarán en la Comunidad de Madrid al «España nos roba»...

Esa «campaña» es fruto de una manipulación de los datos de las balanzas fiscales, con el único objetivo de llevar a cabo el golpe secesionista contra las instituciones españolas. La Comunidad de Madrid es la autonomía más solidaria de España, y queremos seguir siéndolo. Lo que nosotros defendemos es un sistema que mejore la financiación «per cápita» de la Comunidad de Madrid, porque no tiene sentido que siendo la región que más aporta al modelo esté por debajo de la media en financiación por habitante.

¿Qué le parece que Quim Torra haya acudido a la Justicia para reclamar lo que se adeuda a su comunidad?

La credibilidad de los independentistas con la Justicia es cuanto menos nula. El Gobierno de la Generalidad ha incumplido sistemáticamente las resoluciones judiciales; es más, para llevar a cabo su golpe contra España se ha situado fuera de nuestro sistema judicial. Me parece una incoherencia que aquellos que reniegan del sistema judicial de España y no respetan las resoluciones de los tribunales ahora quieran recurrir a ellos.

¿Ustedes ya han anunciado que no seguirán el mismo camino, verdad?

Nosotros nunca iremos de la mano de quienes quieren romper España. Negociar y pactar con secesionistas y radicales es una característica exclusiva del Gobierno de Pedro Sánchez. Enviamos la carta a la ministra Montero el 26 de julio, firmada por el expresidente de la Comunidad de Madrid Pedro Rollán, solicitando el ingreso inmediato de las cantidades adeudadas. Esperamos que el Gobierno encuentre los mecanismos para poder cumplir con los compromisos adquiridos.

¿Puede haber tensiones de tesorería por esta causa en Madrid?

Si esta situación persistiera en el futuro, podría causar ciertas tensiones en el período de pago a proveedores de cara al ejercicio que viene, pero en ningún caso afectar a la prestación de los servicios públicos para los madrileños. La Comunidad tiene unas finanzas saneadas: en 2018 se cumplieron todas las normas fiscales; y mantuvimos el menor nivel de endeudamiento público entre las autonomías de régimen común. Este es un modelo presupuestario riguroso y liberal, y precisamente es el modelo que quieren finiquitar los socialistas.