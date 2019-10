El Gobierno cree que los disturbios en Cataluña tienen un efecto económico muy limitado La ministra Calviño admite en una visita a Washington que carece de una estimación el impacto de cinco noches de violencia independentista

David Alandete Washington Actualizado: 19/10/2019 21:43h

El gobierno español ha explicado en el extranjero que el impacto de las cinco noches de violentas protestas en Cataluña en contra de la sentencia del ‹procés› se limita exclusivamente a los lugares donde hay disturbios, y ha admitido que carece de una estimación económica inmediata más amplia sobre el perjuicio actual sobre el comercio o el turismo.

En esa línea se ha expresado en Washington la ministra de Economía, Nadia Calviño, al término de las reuniones de otoño del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, al evaluar el efecto que está teniendo sobre el conjunto de Cataluña la quema de mobiliario público, el saqueo, las agresiones a la policía y otros disturbios provocados por los independentistas.

“Los disturbios, los actos violentos están muy localizados, y por tanto el impacto económico concreto se relaciona con esos lugares donde se están produciendo los actos, pero confío en que cuanto antes se restablezca la situación y por tanto no tengamos que lamentar grandes daños y que el impacto económico no sea relevante”, dijo Calviño, dando entender que ese efecto económico relevante aún no se ha producido.

Preguntada por si tiene una estimación general del efecto que esos disturbios tienen ya sobre la economía, la ministra dijo que la única referencia de la que dispone es 2017, año del referéndum ilegalizado y las protestas posteriores, mucho menos violentas que las actuales.

No un impacto económico muy relevante

“El punto de referencia son los actos que se produjeron en 2017, desde entonces en España hemos visto un crecimiento económico muy vigoroso, en 2017 y 2018, y también en 2019, y por tanto no habría que esperar un impacto económico muy relevante si la situación se restablece, que es lo que yo confío que suceda”, dijo Calviño.

Posteriormente, Calviño explicó: “El impacto económico directo se refiere a las zonas afectadas y por supuesto en la medida en que esto pueda tener un impacto sobre el turismo y otras ciudades puede ser también relevante. Confío en que en cuanto antes se restablezca el orden en Cataluña, y por lo tanto el impacto económico no sea material”.

Antes, Calviño había defendido la actuación del gobierno socialista en la crisis catalana asegurando que Pedro Sánchez “ha tratado de calmar la situación, y creo que lo hemos conseguido, con un diálogo continuado”.