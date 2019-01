El giro en política migratoria del Gobierno: de abrir las puertas al Aquarius a cerrárselas al Open Arms Hace apenas cinco meses Sánchez quiso reclutar al barco de la ONG que ahora veta para ayudar en las tareas de rescate del Estrecho y Alborán

Enrique Delgado Sanz

El Open Arms puso el grito en el cielo después de conocer que la Capitanía Marítima de Barcelona, dependiente del Ministerio de Fomento, no le permitía salir al Mediterráneo Central a una travesía humanitaria. La extrañeza de la ONG ante esta decisión no es de extrañar, puesto que en apenas unos meses, Pedro Sánchez ha pasado de acoger al buque Aquarius, con 630 inmigrantes a bordo, a no permitirles salir del puerto de la Ciudad Condal.

Y eso que en agosto el ministro José Luis Ábalos anunció que el Open Arms iba a colaborar con Salvamento Marítimo en las tareas de rescate de pateras en el Estrecho y el mar de Alborán. Estas son las fechas más destacadas que ponen de manifiesto el giro del Gobierno en su política migratoria.

17 de junio de 2018

Desembarca el Aquarius con 630 personas en Valencia. Sánchez, con este gesto, quiso dar ejemplo a Europa, donde Italia y Malta cerraban sus puertas a los inmigrantes.

30 de agosto de 2018

En el momento en que la presión migratoria era mayor en las costas andaluzas, Fomento anuncia que el Open Arms colaborará en los rescates con Salvamento Marítimo.

11 de octubre de 2018

ABC desvela que el convenio prometido entre Salvamento y Open Arms no está firmado y que el barco de la ONG no había rescatado, por aquellas fechas, a ningún náufrago en España.

25 de octubre de 2018

El Open Arms desiste de llegar a un acuerdo con el Gobierno para incorporarse a los operativos de Salvamento y regresa a Barcelona para seguir con sus labores de rescate particulares.

28 de diciembre de 2018

El Open Arms desembarca a 310 personas rescatadas en el Mediterráneo Central en Algeciras después de ser rechazadas por Italia y Malta. No hubo un despliege ni parecido al del Aquarius.

8 de enero de 2019

La Capitanía Marítima de Barcelona, dependiente de Fomento, revoca una petición del Open Arms para zarpar del puerto barcelonés hacia el Mediterráneo Central. No da todas las garantías.