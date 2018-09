El ministro Josep Borrell, en el Congreso - EFE

España no reclamará la soberanía de Gibraltar en el diálogo sobre el Brexit Borrell puntualiza que esta postura no supone «ninguna renuncia» sobre la reivindicación histórica de España de recuperar el control del Peñón, pero ha remarcado que el diálogo sobre la salida del Reino Unido de la UE no es el marco adecuado