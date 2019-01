Díaz se presentará a la investidura mientras PP y Cs pactan el Gobierno El «equipo» del cambio tendrá una Consejería de Regeneración, Justicia e Interior así como una vicepresidencia y doce departamentos

La presidenta en funciones de la Junta, Susana Díaz, volverá a presentar su candidatura para ser reelegida al frente del Ejecutivo andaluz. Así lo confirmó ayer el PSOE que considera que Susana Díaz es quien tiene «más legitimidad» para ello porque su partido ha sido «el que ha ganado las elecciones», un movimiento que sorprendió ayer por la tarde habida cuenta de que el pacto entre el PP y Ciudadanos está mucho más que avanzado.

Susana Díaz permanece en una postura inamovible que se ha visto reforzada por la tensión que Vox ha metido a la negociación del pacto entre los dos partidos de derechas para hacer presidente a Juanma Moreno a cuenta de la ley contra la violencia de género.

La secretaria general del PSOE andaluz ha estado barajando si presentar o no su candidatura, ya que es la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, quien tiene la última palabra para presentar a un candidato a la Presidencia de la Junta y, siguiendo la normativa vigente, deberá presentar a quien tenga más votos a su favor según la voluntad expresada por los portavoces de todos los grupos políticos. Así, es más que probable que Susana Díaz se quede por el camino ya que, por el momento, sólo cuenta con los 33 escaños que tiene el PSOE porque Adelante Andalucía no está dispuesta a apoyarla.

A pesar de las turbulencias públicas, la postura de fuerza de Vox no ha removido los cimientos del acuerdo entre PP y Ciudadanos, que está mucho más que avanzado. De hecho, ayer tanto Marín como Villegas, por la formación naranja, como Loles López, secretaria general del PP andaluz y Pablo Casado advertían –aunque con distinto tono– que no van a modificar los acuerdos firmados bajo ningún concepto y mucho menos en lo relativo a la violencia contra las mujeres. Es más. La negociación entre populares y naranjas sigue avanzando y ayer por la tarde se reunieron Juanma Moreno y Juan Marín en un lugar discreto para seguir avanzando en la estructura del Gobierno, una reunión que continuará hoy pero que se interrumpirá durante el fin de semana de los Reyes Magos y no debe durar más de cinco días.

No hay preocupación ni en el PP ni tampoco en Ciudadanos de que esté en peligro la investidura de Juanma Moreno como el próximo presidente de la Junta de Andalucía.

El futuro Ejecutivo, por cierto, contará con una Consejería de Regeneración, Justicia e Interior, un importante departamento que Ciudadanos quiere liderar. También habrá una vicepresidencia para Juan Marín y un reparto equitativo de las consejerías que podrían llegar hasta 12, una menos de las que hay actualmente.

El área económica también tendrá bastante peso y competencias y estará separada de Hacienda. Lo que se baraja hasta ahora es que Economía quede en manos de Ciudadanos, con un importante contenido en programas de incentivos empresariales y para los autónomos, mientras que el PP controlaría Hacienda. De manera similar se repartirán Educación y Sanidad entre ambos partidos.

Sea como fuere, el próximo martes, 8 de enero, Juan Marín acudirá a Madrid a la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos donde previsiblemente dará cuenta de los acuerdos firmados con el PP que recibirán el visto bueno en este órgano. Pero no será la jornada definitiva porque este mismo día volverán a visitar Sevilla el secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien vendrá, previsiblemente, a cerrar los asuntos pendientes.