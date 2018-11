Daniel Lacalle: «Sánchez es mucho peor que Zapatero, solo escucha a sus socios» El gurú económico del PP de Pablo Casado asegura que «los Presupuestos de 2019 empiezan con un planfeto marxista, son el programa de Podemos y por tanto innegociables»

Pablo Casado ha pedido al PP que abra las puertas de par en par a la sociedad civil y ha fichado al «gurú» Daniel Lacalle como responsable económico de la Fundación Concordia y Libertad, que deberá perfilar el programa electoral del partido. Desde su independencia, Lacalle habla sin pelos en la lengua y sin complejos, y se encuentra como pez en el agua en este PP que ha vuelto, según dice, a sus «sus principios liberales y conservadores».

¿Cómo ve el PP desde fuera?

-Yo no soy afiliado al PP, pero por supuesto soy muy cercano. Noto un nivel de sensación positiva, de ilusión, que hacía mucho tiempo que no se tenía. Me he pasado muchos años escuchando a votantes y gente cercana al PP con un constante descontento por la pérdida, el abandono de los principios y la ideología de toda la vida, que han formado el espíritu del PP.

¿Cuál es esa ideología a la que debe volver el PP?

-La ideología del centro derecha liberal, que siempre ha tenido. La defensa de la libertad económica, de la propiedad privada, de la familia, de la unidad de la Nación, de un proyecto de país que busque el progreso y la creación de empleo.

¿El Gobierno de Rajoy se apartó de esos principios?

-Pasará a la historia por una gestión muy, muy positiva. Pero en ese proceso se olvidó de ilusionar a su propio electorado con un proyecto de largo plazo. En la parte final, hubo una decisión de desvincular al PP de su historia de toda la vida. Y eso llevó a muchos a votar Ciudadanos u otras opciones.

¿El programa económico de Casado marcará distancias con el de Rajoy?

-Mi idea no es renegar de una gestión que yo creo que ha sido muy positiva, sino decir cuál es el siguiente paso de la política económica del PP, y debe ir por esos factores de la defensa de la propiedad privada, de la renta disponible de las clases medias, de las pymes, de los autónomos, con una fiscalidad orientada al crecimiento y al empleo.

Sánchez se ha fijado el año 2030 como horizonte de sus políticas. ¿Cómo sería España en 2030 si Sánchez y Podemos desarrollan su programa?

-Sería lo que desafortunadamente ha sido la gestión del PSOE durante 40 años en Andalucía. Tendríamos un desastre de crecimiento, de empleo, de renta disponible y de salarios. En ese periodo, pasaríamos al menos por tres crisis de deuda.

En su blog dice que nos habíamos olvidado de la prima de riesgo, y volvemos a hablar de ella. ¿No hemos aprendido nada?

-Es peor. Los ciudadanos y las empresas han aprendido mucho. Pero el Gobierno ha decidido ignorar los riesgos de una ralentización y los efectos negativos que generaron unas políticas en 2009 y 2010 para repetirlas ahora.

¿Hasta qué punto el golpe de Estado que se está llevando a cabo en Cataluña lastra la economía?

-Tenemos un potencial para crecer y crear empleo mucho mayor. La crisis catalana ha hecho que no crezcamos al 3,5 o 3,8 por ciento.

Sánchez ha ofrecido negociar los Presupuestos. ¿Debería entrar ahí el PP?

-Negociar los Presupuestos... la frase en sí misma es mentira. Él mismo fue quien decidió negociarlos con Podemos. Cómo vas a negociar un Presupuesto donde lo primero que lees es un panfleto político... Es una alegoría socialista, marxista. Estos Presupuestos son el programa de Podemos. Y eso los hace innegociables.

¿Entiende la decisión de Ciudadanos de desbloquear la reforma para eliminar el veto del Senado?

-No tiene ningún sentido. Y es tan inexplicable, que no saben explicarlo. Este Presupuesto nos vuelve a meter en un problema como el de 2009. Tiene que haber una segunda derivada, y me suena más bien a que todavía hay en Ciudadanos una idea de que se puede rescatar el acuerdo con el PSOE.

Habla de una vuelta a 2009. ¿Sánchez se parece mucho a Zapatero?

-Zapatero es una persona a la que se critica mucho, e injustificadamente como una persona que era muy dogmática y muy mandona. La diferencia con Sánchez es que Zapatero siempre escuchó a los agentes económicos y sociales, aunque luego se equivocase. Sánchez simplemente escucha a sus socios de moción de censura, no escucha a los autónomos, pymes, empresas.

Es decir, que cree que Sánchez es peor que Zapatero.

-Mucho peor. Porque además Zapatero tenía un equipo económico solvente, era gente seria, aunque estés en desacuerdo. Zapatero en su misma posición nunca hubiera lanzado un Presupuesto como este.

¿Qué diferencia el programa económico del PP y Ciudadanos?

-Ciudadanos tiene un programa esencialmente socialdemócrata, más cercano a un PSOE de Felipe González que a un programa conservador liberal como el del PP.