Casado promete que el PP frenará cualquier intento de reforma de la Constitución y de los Estatutos

El presidente del PP, Pablo Casado , ha subrayado hoy, en una entrevista en la Cope con Carlos Herrera , que su partido actuará como freno ante cualquier intento de reforma de la Constitución , los Estatutos de Autonomía o de acabar con la igualdad de los españoles. Casado ha garantizado que el PP aglutinará la moderación y la centralidad en España frente a la radicalidad de Pedro Sánchez y sus socios .

«Nuestro compromiso es mandar un mensaje de tranquilidad a los españoles. El PP va a estar con ellos, y Sánchez no va a poder reformar la Constitución ni los Estatutos y no va a poder a hacer ningún tipo de discrecionalidad entre territorios que dependan de nosotros«. Así, Casado ha prometido formar una muralla frente a cualquier intento de cambio sistema.

El líder del PP ha sostenido que Sánchez ha sido investido gracias a una enorme mentira: «Al final ha habido una gran mentira. Pedro Sánchez no hubiera ganado las elecciones si hubiera reconocido que iba a pactar con estos socios. Ha sido un gran engaño masivo a los españoles, también en la urgencia de que hubiera Gobierno«.

Casado ha prometido una oposición firme : «En el Partido Popular tenemos que coser esas heridas, vamos a hacer una oposición muy firme, pero apelando a la esperanza de los españoles, cobijando a los socialistas estupefactos con un Sánchez que ha superado todas las líneas rojas que prometió no cruzar».

El líder del PP cree que en el debate de investidura ha quedado más que claro que su partido no podía de ninguna manera facilitar la investidura de Sánchez : «Toda España ha visto por qué no se podía apoyar a Pedro Sánchez. Los españoles no han votado radicalidad, ni la desigualdad de los españoles, y lo que se votó ayer es que un ciudadano por ser de Palencia o Elche va a tener menos derechos que uno nacido en Cataluña.

«No puede haber un Gobierno contra media España«, ha advertido Casado, quien cree que ahora »la única esperanza es que vuelva a engañar a sus socios de Gobierno y no cumpla lo que ha prometido«.

Respecto a la labor del PP a partir de este momento, Casado tiene claro que su partido tiene que aglutinar toda la moderación y la centralidad, de los que han votado al centro-derecha y también al PSOE. Uno de sus objetivos es ensanchar las bases del centro-derecha.

Casado considera que todo el mundo ha visto que la fragmentación del centro-derecha ha resultado fatal y ha permitido que ahora Sánchez sea presidente con esos socios. «Las diferencias con Vox, Ciudadanos y UPN son ahora lo menos importante. La relación es buena. Lo que hay que hacer es liderar la oposición en el Parlamento, en los sectores, y en la calle. No quiere decir que vayamos a estar en el berrinche, sino cerca de los españoles, de las organizaciones«.