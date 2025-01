Casado continúa hasta el congreso y Feijóo será candidato El presidente del PP confirma que no concurrirá a la próxima cita extraordinaria, los días 2 y 3 de abril Todos los barones pidieron al presidente de la Xunta que se presente como candidato para liderar el partido La mayoría de líderes regionales pidieron al aún presidente que presentara su renuncia anoche

Después de cuatro horas y media de reunión y debate entre Pablo Casado y los presidentes autonómicos del PP , hubo comunicado conjunto en Génova. Pablo Casado seguirá siendo presidente nacional del partido hasta el congreso extraordinario y urgente, que se celebrará los días 2 y 3 de abril .

Además, Casado trasladó a los presidentes regionales su decisión de no concurrir al próximo congreso nacional, que será convocado por la Junta Directiva Nacional el próximo martes 1 de marzo. Fuentes de Génova confirmaron que Casado pidió a Alberto Núñez Feijóo que sea el candidato a la Presidencia del PP en ese cónclave. Todos los líderes autonómicos celebraron esa decisión y cerraron filas con Feijóo para que sea un presidente de unidad. Eso sí, nada impide que puedan presentarse otros candidatos.

En el comunicado, emitido cerca de la una y media de la madrugada , se informa de que «a propuesta del presidente nacional del PP, aceptada igualmente de forma unánime, se ha adoptado también la decisión de nombrar coordinadora general del partido hasta la celebración del congreso a la portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra ». «Asimismo, –se afirma en el comunicado– se propondrá a la Junta Directiva que Esteban González Pons sea el presidente del Comité Organizador del Congreso, y que este quede compuesto por al manos un miembro designado por cada organización territorial».

A la salida de la reunión, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , aplaudió las decisiones que se habían tomado y sobre todo que Feijóo pueda ser el próximo candidato para presidir el PP. El líder del PP vasco, Carlos Iturgaiz , explicó que todos pidieron a Feijóo que dé el paso para presidir el PP. Iturgaiz aseguró que el presidente de la Xunta tendrá que «reflexionar»su decisión, pero anoche en Génova todos, sin excepción, daban por hecho que será el candidato de unidad. Feijóo no quiso confirmar su decisión sobre la presentación de su candidatura en un congreso «que no está convocado». Cuando se convoque, recordó, será el momento de presentar las candidaturas. «Intento ser una persona previsible, seria y respetuosa», subrayó Feijóo a la salida de la reunión. El presidente de la Xunta tuvo buenas palabras para Casado: «Es un señor de la política».

Con la decisión de Casado de seguir como presidente hasta el congreso extraordinario del 2 y 3 de abril, el líder nacional del PP podrá dirigirse ante sus compañeros en la Junta Directiva Nacional del próximo martes. En el orden del día de ese órgano, el más importante entre congresos, se ha incluido un punto para que el presidente pronuncie un discurso.

Niegan discrepancias

Respecto a los nombramientos, todo indica que Cuca Gamarra asumirá las funciones, de forma provisional, de secretaria general, al ser nombrada coordinadora general del partido, tras la dimisión de Teodoro García Egea como número dos de la formación .

A la salida, los barones negaron que se hubieran producido discrepancias en la segunda planta de Génova durante la reunión, y subrayaron que el comunicado tenía el respaldo de todos. «Contiene una opinión unánime», subrayó el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. Sin embargo, en las cuatro horas y media que duró el encuentro se produjeron importantes diferencias, ya que muchos de los barones se mostraron partidarios de que Casado presentara su renuncia esa misma noche , según se filtró desde el interior de la sala. Al finalizar la reunión, y tras alcanzar el acuerdo «por unanimidad», como subrayaron una y otra vez, quedó claro el intento de todos por poner fin a las batallas y expresarse antes los medios de comunicación con un mismo discurso, sin profundizar en la herida que tiene el PP, y que sigue sangrando. Los llamamientos a la unidad y al cierre de filas, ahora en torno a Feijóo , fueron constantes. «Se ha demostrado que este partido está unido y fuerte. El comunicado ha demostrado la fortaleza del PP», aseguró uno de los barones.

Reunión previa

Alberto Núñez Feijóo llegó a las siete y cuarto de la tarde a Génova para hablar a solas con Pablo Casado , antes de la reunión con todos los líderes regionales del partido. «Vengo a la reunión que ha convocado el presidente de mi partido», explicó el rector de la Xunta de Galicia. Feijóo y Casado estuvieron reunidos durante una hora y media en la planta séptima de Génova, para preparar el relevo en el PP. Ahí pactaron, de forma previa a la reunión con el resto de presidentes regionales, los pasos que dará Casado desde ese mismo momento y las decisiones que se tomarán en la Junta Directiva Nacional del PP.

A su llegada a Génova, los barones coincidieron en que Feijóo era el candidato idóneo para presidir el PP , y además todos se mostraron partidarios de tomar una decisión urgente, después de una semana en la que el partidoha quedado destrozado y a la deriva. «Hace falta una solución rápida, desde la unidad y consenso», advirtió el presidente de la Región de Murcia, hasta ahora de la máxima confianza de García Egea y de Casado. «Y la solución es Feijóo», sentenció.

En realidad, ese fue el punto común de todos los presidentes antes de entrar a la reunión con Casado. Todos cerraron filas con un mensaje de unidad para que Feijóo sea el nuevo líder del Partido Popular. El presidente del partido en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, se lo había dicho en persona:«Debe dar el paso». También Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, señaló que la solución pasa por Feijóo, como referente del partido a partir de ahora.

Respecto al futuro inmediato de Casado, algunos barones admitieron que debía dejarse «espacio» al presidente saliente, y pidieron que se le tratara con «humanidad». Sin embargo, en cuanto empezó la ‘cumbre’ de líderes regionales con Casado, en la segunda planta de Génova, pronto se vio que la mayoría eran partidarios de que anunciara su renuncia sin esperar un minuto más.

En la reunión, Casado dio la palabra a todos los presidentes regionales, para que, uno a uno, le dijeran con claridad su visión sobre la situación que atravesaba el partido y su punto de vista respecto a lo que debía hacerse desde ese momento. El goteo de peticiones de dimisión inmediata fue incesante. De todas formas, la opinión que más peso tenía, la de Alberto Núñez Feijóo, se dejó para el final. Tanto Feijóo como Casado, que ya habían acordado las líneas generales de lo que debía hacerse, escucharon y tomaron nota de todos los comentarios.

Los estatutos

En la sede de la calle Génova de Madrid estaban anoche abiertas todas las posibilidades ante una posible dimisión inmediata de Pablo Casado como presidente nacional del PP. En caso de que renunciara, Alberto Núñez Feijóo podría ser elegido como nuevo presidente en cuestión de días, según prevén los estatutos del partido. Es una opción que estaba abierta y nadie descartaba por completo, aunque había muchos escenarios posibles, y Feijóo siempre ha preferido la legitimidad que concede un congreso.

Fuentes próximas al presidente de la Xunta de Galicia quisieron subrayar que el nuevo presidente del partido se elegirá en un congreso y no prevén ninguna otra opción. El respeto a los afiliados y a su capacidad de elegir es total, por lo que no se plantean acudir a ninguna vía rápida para la elección del nuevo liderazgo. «El respeto a los militantes es total y absoluto», subrayaron esas fuentes, que dejaron claro que de la reunión de anoche no hubiera podido salir en ningún caso un nuevo presidente nacional del Partido Popular.