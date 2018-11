Alejandro Fernández: «El separatismo intentará una DUI múltiple desde los ayuntamientos» El próximo presidente del PPC califica de «error histórico»

Àlex Gubern

Barcelona Actualizado: 04/11/2018 02:42h

A una semana exacta de que asuma la presidencia del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández previene contra la política de distensión del Gobierno con respecto al independentismo, un «error histórico» que, cree, puede conducir a una nueva Declaración Unilateral de Independencia «múltiple y masiva» desde los ayuntamientos tras las municipales de mayo.

El Gobierno está por la política de apaciguamiento. ¿La petición de penas de la Abogacía del Estado es un paso en esta dirección?

—Está claro, y es un error que pagaremos caro. Más allá del ejemplo histórico de Chamberlain y la fallida táctica del apaciguamiento con el nazismo, está claro que la estabilidad y la paz no se consiguen con el deseo, sino con la firmeza democrática. Y ahora mismo hay un Gobierno que hace gestos excesivos para buscar la distensión, y por otro una Generalitat que no solo no está satisfecha, sino que continúa humillando. Esto es imposible que genere estabilidad. No hay simetría. No hay en el lado del separatismo nadie que responda a esta distensión, y sí en cambio se piden cosas imposibles, y el Gobierno está rozando el límite de las cosas imposibles.

El Gobierno alega que, a diferencia de hace un año, el secesionismo solo gesticula, que solo actúa en el terreno de lo simbólico.

—No es cierto, y ellos mismos lo han explicado:quieren volver al escenario de la DUI. Están esperando para, después de las elecciones municipales, si sacan un buen resultado, volver a repetir lo mismo. Una DUI múltiple y masiva desde los balcones de los ayuntamientos. Estoy convencido, este es su plan.

¿Cómo lo van a conseguir?

—Primero, y con la aquiescencia del PSC, avanzan en el descrédito de la Monarquía y en el descrédito del poder judicial. Por último, desacreditan al oponente, lo que pasa por la conversión de todo aquel que no piensa como ellos en una especie de agente cruel que, por ejemplo, disfruta como un sádico con las prisiones de los líderes del «procés».

¿El PSC trabaja en el descrédito de la Monarquía?

—Tengo la sensación de que una parte importante del PSOE y del PSC creen que la solución al problema del separatismo no es una república catalana, lo que es imposible, sino una república española. Esto ya ha pasado en otras épocas en España, y es un error histórico de gran calibre. No hay más que recordar que Lluís Companys en 1934 declara la independencia y sale al balcón de la Generalitat no contra una monarquía sino contra la República. Una parte del PSOE, que no creo que sea mayoritaria pero sí influyente, está en esta línea. ¿Qué se juega usted a que el CIS de Tezanos no tardará en preguntar sobre la preferencia entre república y Monarquía? Hay una parte del PSOE que cree que poniendo de acuerdo a Podemos y a los independentistas esa puede ser una salida. Obviamente, no lo será nunca.

En cualquier caso, distensión a toca costa.

—Sí, y eso ya pasó conRodríguez Zapatero. Tomó decisiones en contra del espíritu de la transición, generando unas expectativas al nacionalismo que ahora estamos pagando.

¿Qué consecuencias tendrá esta política del Gobierno?

—De este proceso saldremos con una solución insatisfactoria, porque la calidad democrática de España se degrada debido a la acción de un PSOE que por seguir un minuto más en La Moncloa está dispuesto a lo que sea. Sánchez ya está comenzando a pagar las facturas pendientes.