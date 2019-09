Sánchez asegura que el conflicto en Cataluña puede «recrudecerse» como consecuencia de la sentencia del procés El candidato socialista insa también ha asegurado que «las nuevas elecciones son una gran oportunidad»

Pedro Sánchez ha asegurado esta mañana que «la situación en Cataluña amenaza con recrudecerse» y que el Gobierno no descarta «nuevos momentos de tensión» como consencuencia de la sentencia del procés a los líderes independentistas, que se dará a conocer durante la primera quincena de octubre. El candidato socialista ha asegurado que el independentismo «está a tiempo de evitar mayores errores» y ha instado a Torra a «condenar cualquier tipo de violencia que provenga de grupúsculos independentistas».

Sánchez cree que «el independentismo debe reconocer que es un movimientio fracasado y que su naufrafio es total». «Deben admitir que engañaron a la sociedad catalana y deben volver a la legalidad (...) Si no hay ley no hay diálogo, y no puede haber diálogo fuera de la ley o para quebrantar o romper la ley», ha asegurado el candidato líder socialista.

El candidato socialista ha hablado durante cerca de cuarenta minutos en el Comité Federal del PSOE celebrado en Ferraz, en el que ha asegurado que los nuevos comicios que tendrán lugar el 10-N «suponen una enorme oportunidad para la sociedad española» de tener «un gobierno estable, cohesionado y progresista» y abadonar así el bloqueo político.

Por ello, el secretario general del PSOE ha llamado a la movilización de militantes y simpatizantes de cara al 10-N «focalizando en lo importante» y ha sacado pecho de la presencia de los socialistas en comunidades donde formaciones como PP o Ciudadanos no generan suficientes apoyos. «Somos fuertes en la España urbana y en la rural. Conocemos las preocupaciones de las personas (...) ¿De verdad puede aspirar a unir a los españoles quien está ausente en parte del territorio?», ha aseverado el presidente del gobierno en funciones, quien también ha asegurado que «el PSOE es el único que puede ofrecer estabilidad tras años de bloqueo».

Reproches con Unidas Podemos

Sobre la imposibilidad de haber alcanzado un acuerdo con Podemos para poner en marcha la legislatura, Sánchez ha afirmado que «España no se puede permitir el lujo de perder más tiempo en el juego de las culpas». «El PSOE no entra en ese juego. Nosotros estaremos mirando de frente; ni hacia atrás, ni a los lados», ha atestiguado el líder socialista.

A juicio de Sánchez, la diferencia entre las pretensiones de unas formaciones políticas y otras radica en que el que los socialistas «hablan de un proyecto de cuatro años, es decir, un proyecto de legislatura, no uno de investidura». «Estamos aquí para liderar una alternativa a la parálisis, para ofrecer estabilidad donde otros han generado inestabilidad».

A pesar de ello, Sánchez cree que «los españoles dijeron alto y claro que querían un gobierno socialista y ha asegurado que la intención del PSOE «no pasaba por repetir unas elecciones tras haber vencido en cuatro en un año».

El líder socialista, además, ha afirmado que ellos «no distribuyen certificados de constitucionalidad y que aman y se sienten idenfiticados con la constitución». «Hay que explicar a la derecha que España no se acaba en la bandera que nos representa».

De esta manera, el candidato ha defendido al PSOE «como el partido que mejor representa sociedad español». «Somos el país del 8-M, el país que defiende una política migratoria responsable y solidaria, el paús que pionero en el reconocimiento de derechos como los del colectivo LGTBI, la Esoaña que se une ante la adversidad», ha aseverado Sánchez durante su intervención.