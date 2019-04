Encuentro de Economía ABC La sociedad de garantía recíproca Garántia cumple un año de vida con 115 millones en avales concedidos La entidad, participada en un 38% por la Junta de Andalucía, tiene 16.000 socios y opera en toda Andalucía

Seguir María Jesús Pereira @mjesuspereira Actualizado: 04/04/2019 07:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La sociedad de garantía recíproca Garántia SGR, nacida de la fusión de Suraval y Avalunion, cumple un año de vida con un volumen de negocio de 115 millones de euros concedidos en avales en 2018 y un riesgo vivo actual de 400 millones de euros, lo que supone un crecimiento anual del 36% en Andalucía. Estos datos, facilitados este miércoles por Javier González de Lara, presidente de Garántia, en el Encuentro de Economía del ABC, confirma la buena salud de esta sociedad de garantía recíproca, que tiene más de 16.000 socios, siendo la tercera firma del sector en volumen de actividad, sólo por detrás de la vasca Elkargi y la castellano-leonesa Iberaval.

«La fusión de Suraval y Avalunion ha culminado con éxito y ha sido modélica», según González de Lara, quien ha recordado que la sociedad se constituyó el 1 de diciembre de 2017. Garántia, con un equipo de 70 empleados, está presente en las ocho provincias -tiene dos sedes principales en Sevilla y Granada- con el objetivo de ayudar a impulsar la economía y la actividad de las pequeñas, medianas empresas y autónomos andaluces.

«La marca es nueva, se ha ido consolidando este año, pero la esencia es la misma, la de las SGR que son sociedades, quizás aún poco conocidas, pero que vienen trabajando muy eficazmente desde hace años en todo el país y en la Unión Europea», ha manifestado el presidente de Garántia, una sociedad que a través de la concesión de avales financieros y técnicos «se convierte en una potente herramienta de apoyo a las pymes, micropymes y autónomos andaluces, a los que facilita el acceso a financiación, así como les presta un eficiente asesoramiento financiero».

Financiación para las pymes

En muchas ocasiones obtener financiación para las pequeñas y medianas empresas no es sencillo. No pueden acceder en igualdad de condiciones que las grandes empresas al crédito por no contar con las mismas prestaciones y, por tanto, tener mayor riesgo de insolvencia. Para cubrir estos riesgos existen las llamadas sociedades de garantía recíproca (SGR), cuyo objeto es facilitar a las pymes el acceso al crédito y mejorar sus condiciones de financiación.

En este sentido, González de Lara, que también es presidente de la Confederación de Emrpesarios Andalucía (CEA), ha indicado que «es ahora, más que nunca, cuando las empresas andaluzas necesitan de instrumentos que ayuden a su financiación, a que ésta circule de verdad, y se materialice en prosperidad para su actividad. Por ello, Garántia tiene un doble compromiso para poder cumplir allí donde nos necesiten las empresas y autónomos andaluces: agilidad y cercanía. Estamos adaptados a las nuevas tecnologías. Desde nuestra plataforma digital, hemos puesto a disposición de los usuarios, una oficina virtual para intentar dar respuesta rápida y ágil a las necesidades que nos planteen las empresas y autónomos andaluces».

Respuesta en 72 hora a los empresarios

«La digitalización de Garántia ofrece dar respuesta en 72 horas a todos los empresarios que se dirijan a nosotros, frente a las largas demoras que en muchas ocasiones se producen en otros ámbitos del sector financiero», ha subrayado el presidente de esta SGR, que ha reconocido el impulso que la Junta ha dado a esta sociedad. La Junta de Andalucía es el socio más destacado de Garántia, con una participación del 38%; las entidades financieras Caja Rural del Sur, Bankia, Unicaja, BMN reúnen un 18%, y otros accionistas un 4%. Además, las empresas asociadas a la SGR, más de 16.000, mantienen la mayor representación en el capital, con un 40%.

«Cualquier inversión que la Junta de Andalucía realice a través de esta sociedad, debe tener un fuerte efecto multiplicador que se acrecienta con la participación del reaval de la Sociedad Estatal Cersa, lo que adicionalmente supone la aplicación directa de recursos estatales a nuestra Comunidad. Por este motivo, -ha informado Javier González de Lara- por cada euro aportado por la Junta de Andalucía a Garántia podría conceder financiación a las pymes por 25 euros».