La aeronáutica andaluza pide la prórroga de ERTE y ayudas públicas para evitar cierres y despidos en otoño

Las empresas aeronáuticas radicadas en Andalucía, que facturan 2.800 millones de euros al año y emplean a 14.500 personas, se están desangrando. Desde marzo sufren una reducción del 40% de su carga de trabajo por la crisis de las aerolíneas, que se han visto obligada a retrasar o anular pedidos de aviones por la drástica caída de pasajeros debido al Covid-19.

Airbus, que emplea a 6.200 empleados en Andalucía, ha anunciado ya 900 despidos en España , con posible afección de sus plantas de Puerto Real y Sevilla. De igual manera, Alestis, con 1.200 empleados en Andalucía, ha comunicado también despidos. Aernnova, con plantas en Sevilla y Cádiz, informó en julio de un ERE que afectará a casi un millar de trabajadores en España . Todos esos recortes llegarán a la cadena de suministro, pequeñas empresas sin capacidad financiera para aguantar una crisis demasiado larga.

El sector mira con envidia a Francia o Alemania, donde los gobiernos han salido al rescate de esas empresas. Andalucía Aroespace, cluster que aglutina al 70% de las empresas, pide una prórroga de los ERTE (al sector no se le permitió acogerse a la causa por fuerza mayor), así como un plan de ayudas públicas para evitar despidos y el cierre de compañías en otoño. La Federación de Empresarios del Metal (Fedeme) lanza un SOS pidiendo ayudas a las empresas tractoras y a la industrial auxiliar.

«Más del 50% de las empresas del sector aeroespacial andaluz están en ERTE , a la espera de que el Gobierno central los prorrogue. Si se les da un respiro en otoño, podrán aguantar hasta 2021 y evitar así que se pierdan muchos puestos de trabajo. De lo contrario, muchas empresas tendrán que ir a un ERE y despedir a parte de sus plantillas. La prórroga de los ERTE es fundamental porque la situación está muy lejos de la normalidad y, por tanto, las empresas necesitan más tiempo para tratar de evitar despidos definitivo», indica Juan Román, gerente de Andalucía Aroespace.

«Lo que está claro —dice— es que no hay carga de trabajo y así es muy difícil, por no decir imposible, mantener los puestos de trabajo. Además, hay que tener en cuenta que hay empresas que no han recibido aún las ayudas del ICO».

Aletis, que emplea en Andalucía a 1.200 personas, ha anunciado que hará un ERE tras reducir el Covid su carga de trabajo un 40% ABC

Además, Román destaca que « las expectativas que había de recuperación no se están cumpliendo porque hay muchas limitaciones al tráfico aéreo y esto va en cadena. Sólo en el aeropuerto de Sevilla, el número de pasajeros ha caído un 70%. Si las aerolíneas no tienen a su aviones en vuelo, eso provoca retrasos y anulaciones de pedidos de fabricación de nuevas naves porque las empresas aéreas no tienen liquidez para pagar. Nosotros hemos cuantificado un impacto global en la carga de trabajo del sector aeroespacial andaluz del 40%, aunque en las empresas que dependen de la aviación comercial es de más del 50%».

Román anuncia un otoño caliente en la aeronáutica andaluza «porque algunas empresa podrán aguantar pero otras inevitablemente tendrán que recurrir a ERE. No se descartan tampoco cierres de empresas si no hay carga de trabajo porque las compañías tienen limitada su capacidad de aguante».

¿Qué hacer ante esta situación? En opinión de Román, «no sólo hace falta una prórroga de los ERTE por causas productivas en el sector aeronáutico, sino también un plan integral de ayuda o rescate al sector. Consideramos fundamental articular u n fondo de ayuda a las aerolíneas, como ha ocurrido en otras países, de forma que se auxilie no sólo a la tractora del sector y a los tier1 (proveedores de primera nivel), sino también a la cadena de suministro. Más del 90% de la esa cadena son pymes, por lo que estamos hablando de su supervivencia, ya que necesitan a corto plazo mucha liquidez. Si no hay prórroga de los ERTE y un plan de rescate del sector, cerrarán muchas empresas aeroespaciales en Andalucía».

Andalucía Aeroespace cree que «ayudar a las aerolíneas es ayudar también al sector industrial de construcción de aviones porque esto es una cadena. El modelo a seguir es el de Francia, sin duda, que ha sido la que con mayor rapidez ha salido al rescate del sector. Air France, la más importante línea francesa, recibió al principio de la pandemia 7.000 millones de euros de ayuda, y además en julio Francia movilizó otros 15.000 millones de euros, parte para la cadena de suministro. Con esos fondos, las empresas han podido comprometerse a mantener el empleo. En Alemania, hay otro plan integral de ayuda a la industria aerospacial, que ha supuesto que Lufthansa reciba 6.000 millones de euros. Merkel extenderá en Alemania los ERTE hasta finales de 2021».

Este cluster entiende que el plan de ayuda al sector debe ser nacional, razón por la que ha pedido a la Junta que presione al Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Se trata de un sector en el que la industria andaluza tiene más de un 30%, tanto en facturación como en empleo», puntualiza. Antes del Covid, Andalucía Aroespace había hecho un plan estratégico regional, «que sigue siendo válido», apunta Juan Román, quien dice que «contiene todas las medidas necesarias para asegurar el futuro del sector, aunque es cierto que habría que incorporar algunas medidas de contingencia por el Covid».

Juan Román, gerente de Andalucía Aerospace Rocío Ruz

Por otra parte indica que «la aeronáutica andaluza tiene un vínculo especial con lo militar, por lo que habría que incrementar el presupuesto de Defensa y Seguridad Aérea. Es importante que el Ministerio de Defensa siga manteniendo sus presupuestos para poder mantener al menos la actividad aeronáutica en el ámbito militar».

El sector pide también «vincular las ayudas a la inversión en I+D porque si no se sigue invirtiendo en la industria 4.0 y la digitalización, nuestras empresas van a quedar desfasadas y no van a ser competitivas en Europa, donde esas medidas se están poniendo en marcha y no queremos una vez más quedarnos atrás. Actualmente, las grandes empresas están digitalizadas en un porcentaje altísimo y muchas están al mismo nivel de las más competitivas en Europa. Sin embargo, las pymes, casi micropymes, necesitan un empujón porque no tienen recursos para esa digitalización».

Empresarios del metal

Por su parte, la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme), que representa también a empresas de la aeronáutica , denuncia «la compleja situación por la que atraviesa actualmente el sector en Andalucia, agravada duramente por la crisis de la Covid». Demanda Fedeme una «mayor concreción e inmediatez en la puesta en marcha del Plan Tecnológico Aeronáutico (PTA) anunciado por el Gobierno a finales del mes de julio tras el pacto alcanzado con Airbus. Esperamos apoyos concretos a las compañías tractoras y que la industria auxiliar sea también receptora directa de las ayudas anunciadas».

«El apoyo a todos los actores de este sector, unido a la implementación de medidas concretas y definidas en un corto espacio temporal es —según Fedeme— lo que contribuirá realmente a afrontar la crisis generada en la industria aeroespacial, así como a minimizar su impacto en el empleo del sector y a preservar las capacidades tecnológicas e industriales de España».

Instalaciones de Sofitec, empresa aeronáutica Se desploman las previsiones de ingresos en 2020 de las industrias aeronáuticas andaluzas Las empresas aeronáuticas han afilado los lápices y echado números. Las previsiones de ingresos han caído más de un 40%. Algunas compañías esperan al otoño para decidir si harán un ERE. Inespasa, con 160 trabajadores y dos plantas de producción en el polígono aeronáutico Aerópolis (Sevilla), facturó en 2019 un total de 16 millones de euros y este año esperaba acabar con una facturación de 18 millones. «Con el Covid, prevemos que las ventas finales sean de 12 millones», indican fuentes de Inespasa- Por su parte, Sofitec, con una planta en Sevilla que emplea a 350 trabajadores, está especializada en la fabricación de componentes aeronáuticos en metal y fibra de carbono, así como en conjuntos completos. La firma, que trabaja para los «tier1» Spirit AeroSystems , Premium Aerotec y Stelia Aerospace, cerró 2019 con unos ingresos de 35 millones de euros. Fuentes de la compañía indican que sus ventas han caído por ahora entre un 4o y un 50%. Aún no han decidido si harán un ERE, eso —dicen- depende de lo que haga finalmente Airbus o Boeing.