El «Método Kanban» aterriza en España para ayudar a los directivos en la gestión del cambio La escuela de management estadounidense, fundada por el empresario y consultor David J. Anderson, con clientes internacionales como Microsoft o Ericsson elige Bilbao para abrir su primera filial en Europa

Las empresas en todo el mundo - independientemente de su tamaño- se enfrentan con un entorno muy cambiante, que obliga a las organizaciones a adaptarse a las novedades con rapidez. Por lo que resulta muy importante que los principales cuadros sepan liderar el cambio. Una inquietud que están recogiendo las principales escuelas de negocio en España, y que está detrás de la apertura de la sede europea de la David. J. Anderson School of Managament. Se trata de la llegada a Europa y, concretamente, a Bilbao del conocido como «Método Kanban» que imparte este centro de formación para directivos con sede central en Seattle (Estados Unidos) y que ha contado entre sus clientes a Microsoft, Yahoo, JP Morgan Chase, Ericsson o NBC Universal. En España, a pesar de haberse establecido hace apenas un par de semanas, han venido contando entre sus clientes con compañías como BBVA o Corporación Mondragón.

Sobre la elección de la ciudad vasca, el director general de esta escuela en España y con clara vocación europea, Carlos Calleja, ha destacado que «el buen nivel de formación del mundo empresarial en el País Vasco y la forma de hacer negocios aquí. Además de las conexiones internacionales de la economía vasca». Pero, ¿qué es exactamente el «Método Kanban»? Diseñado por el escocés David J.Anderson, empresario y consultor, tiene su origen en el seno de Toyota y busca la mejora continua con un enfoque sencillo: «Comience con lo que está haciendo ahora». Todo ello, a través de seis prácticas generales: visualizar el trabajo invisible, limitar el trabajo en progreso, gestionar el flujo de trabajo, hacer políticas explícitas (discutibles), implementar mecanismos de retroalimentación y mejorar la coloboración y evolucionar experimentalmente.

En este sentido, Calleja ha apuntado que «va dirigidos a directivos y mandos intermedios de empresas de cualquier sector y tamaño, conscientes de transformar las organizaciones en más ágiles y con mejores resultados». Como ha añadido el responsable de esta escuela, «son curso de corta duración y muy intensivos, de entre dos y cinco días», impartidos en inglés por el propio David J. Anderson aunque esta prevista la contratación de dos personas más de aquí al verano para este fin. Al respecto, ha apuntado, que en un futuro habrá formaciones de un solo día.

Con más de 30 años de experiencia laboral y más de dos décadas inmerso en procesos de cambio dentro del mundo tecnológico, Calos Calleja, ha añadido que también cuentan con otras variantes como el denominado «Modelo de Madurez Kanban». En este sentido, ha asegurado que junto a varios de sus patners o socios ofrecen otros servicios como los entrenamientos de capacitación y un seguimiento a las empresas participantes de sus cursos.

«Se trata de que no solo se quede en formación, sino que se le sume la ejecución», ha explicado Calleja quien señala que la escuela no se dedica a hacer coaching, aunque sí sus patners. Además, el ejecutivo español pone en valor que todo lo relacionado con Kanban este basado en «la metodología y documentación escrita por David J. Anderson» sin que se use material de terceros.

En concreto, Anderson ha escrito seis libros sobre este método como «Kanban- Succesful Change Technology for your business», publicado en 2010. O los más recientes «Fit for purpose: how modern businesses finde, satisfy & Keep Customers» y «Kanban Maturity Model».

Pero el gran proyecto de esta escuela es la conferencia europea que están organizando en Bilbao, para los próximos 10 y 11 de junio bajo el título «Enterprise Agility Europe» y que tendrá por lema «La Aguilidad sí es importante». Lo que servirá, ha concluido Calleja, de escaparate a casos de éxito de este Método y que reunirá a 19 ponentes nacionales e internacionales.