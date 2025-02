Inditex culmina el relevo generacional: Marta Ortega sustituirá a Pablo Isla en la presidencia a partir de abril

Revolución en la cúpula directiva de Inditex. El consejo de administración del grupo textil ha nombrado a Marta Ortega , hija del fundador Amancio Ortega, nueva presidenta de la compañía en sustitución de Pablo Isla, quien ocupaba este cargo desde 2011. El nombramiento de Marta Ortega Pérez como presidenta será efectivo a partir del 1 de abril de 2022. De esta manera, Inditex culminará el relevo generacional de la compañía. Un proceso que empezó en 2011 cuando Amancio Ortega dejó la presidencia.

Asimismo, Óscar García Maceiras, hasta ahora secretario general y del consejo, ha sido nombrado consejero delegado de Inditex , con efectos inmediatos. Así, sustituye a Carlos Crespo, que llevaba en el cargo desde 2019 , cuando la compañía dueña de marcas como Zara, Massimo Dutti y Bershka recuperó esta figura. José Arnau Sierra, por su parte, se mantiene como vicepresidente del consejo de administración, según ha informado este martes la compañía. En el comunicado de Inditex se informa también de que Javier Monteoliva Díaz cesa en su cargo como vicesecretario del Consejo de Administración y será el nuevo secretario general de la compañía, así como de las distintas comisiones del Consejo.

Con su nombramiento como presidenta, Marta Ortega tendrá el reto de mantener a Inditex como una de las empresas líderes del sector textil a nivel mundial. En los últimos 15 años, Ortega ha estado desarrollando su actividad en distintas áreas del grupo, dirigiendo el reforzamiento de la imagen marca y propuesta de moda de Zara, la cual seguirá supervisando. Bajo su liderazgo se han materializado campañas con los más reputados creativos del sector como Steven Meisel, Fabien Baron, Karl Templer o Luca Guadagnino, así como el lanzamiento de nuevas colecciones premium, incluyendo Zara SRPLS y Charlotte Gainsbourg by Zara.

«He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria. Me siento profundamente honrada y comprometida por la confianza que se ha depositado en mí y enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer», afirma Ortega.

Adiós de Isla

En una nota, el consejo de administración agradece a Pablo Isla «su liderazgo y visión» durante los 17 años durante los que ha dirigido la empresa, primero como vicepresidente y consejero delegado desde 2005 y, a partir de 2011, como presidente. «Durante este período, Inditex se ha convertido en la principal compañía de su sector a nivel mundial y un referente en materia de sostenibilidad y transformación digita», reza el comunicado.

«Quiero agradecer al consejo, y muy especialmente a Amancio Ortega, el apoyo y la confianza depositada en mí durante todos estos años. Ahora creemos que es el momento de abordar esta nueva etapa, con Marta Ortega como presidenta y Óscar García Maceiras comoconsejero elegado, cuya designación ya se anticipaba desde su incorporación a la empresa por su capacidad y cualidades. Hacer realidad esta transición es la culminación de mi compromiso con Inditex y con Amancio Ortega . Y quiero también dar las gracias a todas y cada una de las personas que forman parte de Inditex por su trabajo y dedicación», señala Isla.

En sus 17 años al mando, Inditex ha vivido una completa transformación. Concretamente, en el apartado digital, donde el avance de los tiempos ha obligado a la compañía a adelantarse a las necesidades de los consumidores y a virar hacia un modelo de omnicanalidad. Así, desde su llegada el canal online ha sido una de las palancas de crecimiento de la compañía, hasta el punto de que se espera que las ventas por internet lleguen a suponer el 25% del total de la compañía este mismo año. Una digitalización que encontró en la tecnología RFID el motor para crecer.

Con Isla al frente, la omnicanalidad ha sido la piedra angular del plan estratégico. Hay que recordar que desde el inicio de la pandemia el grupo textil empezó un plan para invertir unos 2.700 millones en digitalización. Desde hace unos años a la compañía ya no le importa el número de tiendas, sino la superficie comercial de la compañía. «Dejaría de prestar atención al número de tiendas que tenemos cada año», llegó a decir Isla en la presentación de resultados de 2019 ante los periodistas. De este modo, Inditex está llevando a cabo una transformación de su parque de tiendas, y se encuentra en pleno proceso de cerrar entre 1.000 y 1.200 de las que califica como amortizables, hasta llegar en torno a las 6.000.

La importancia de la digitalización ha sido tal que no se puede entender la rápida recuperación de Inditex al impacto de la crisis del coronavirus sin ella. De tener las primeras pérdidas de su historia en el primer trimestre de 2020 Inditex logró cerrar el año con números positivos a pesar de las restricciones que sufrió en casi todos los países donde estaba establecido. Y en el primer semestre de este 2021, tan solo está un 7% por debajo de las ventas de antes de la pandemia.